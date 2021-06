Red Bull-junior Lawson wint eerste DTM-race in nieuw GT3-tijdperk

De eerste twee startrijen voor de eerste DTM-race op Monza werden bezet door Mercedes-bolides, wat er toe leidde dat de auto’s van Audi, BMW en Ferrari voor de race nog een steuntje in de rug kregen met een aangepaste Balance of Performance. Ondanks de aanpassing was het vanaf pole-position Vincent Abril die namens HRT de leiding vast wist te houden in zijn Mercedes-AMG GT3, gevolgd door de Mercedessen van Daniel Juncadella en Maximilian Gotz. Laatstgenoemde had bij de start de derde plek van Lucas Auer af weten te pakken.

Liam Lawson was de race in zijn Ferrari 488 als zevende aangevangen. Door een inhaalactie op Esteban Muth en het uitvallen van Philip Ellis kwam de Nieuw-Zeelander achter het Mercedes-kwartet echter al snel vijfde te liggen.

Aan het einde van de vijfde ronde doken Nico Müller, Mike Rockenfeller en Esmee Hawkey als eersten de pits in voor hun bandenwissel. Lawson volgde vier rondjes later, waarmee de Red Bull-coureur op vers rubber in vrije lucht terechtkwam. Polesitter Abril dook na 11 rondjes de pits in, maar de Mercedes-rijder had op koude banden geen antwoord op de snelheid van Lawson, die daarmee in feite de leiding van de race wist over te nemen.

Vanaf dat moment reed de 19-jarige Lawson een foutloze race tot aan de finish. Abril wist het gat naar de Ferrari nog wel iets te dichten, maar na 28 rondjes was het Lawson die zijn allereerste race in de DTM winnend wist af te sluiten. Abril moest genoegen nemen met de tweede plek. Gotz maakte er met een derde plek een dubbel podium van voor Mercedes.

Albon rijdt sterke inhaalrace

Red Bull-coureur Alexander Albon moest zijn eerste DTM-race als veertiende aanvangen, maar de Thai reed een ijzersterke inhaalrace met de Ferrari in AlphaTauri-kleuren. Albon was een ronde na Lawson de pits ingedoken en moest zich door het nodige verkeer werken, maar na inhaalacties op Audi-coureurs Muller en Kelvin van der Linde werd hij beloond met een keurige vierde plek.

Achter Juncadella en Van der Linde kwam Maximilian Buhk als zevende aan de finish. Muller was door Juncadella nog in de rondte getikt in de tweede chicane, maar de Zwitser kwam desondanks nog als achtste aan de finish. Tweevoudig DTM-kampioen Marco Wittmann was de best geklasseerde BMW-rijder op een negende plek. Mike Rockenfeller pakte met een tiende plek het laatste puntje.

De tweede race van het DTM-weekend in Monza gaat zondagmiddag om 13.30 uur van start.

Uitslag DTM Monza - Race 1