Het DTM-seizoen 2021 bestaat ‘gewoon’ uit acht evenementen, ondanks de kopzorgen rond de traditionele race op de Norisring. Vanwege de coronacrisis is de stratenrace in Neurenberg, die op 3 en 4 juli gepland stond, tot nader orde uitgesteld. Dat verandert echter niets aan het beoogde aantal races. “We gaan dit jaar absoluut acht raceweekends rijden”, bevestigt Frederic Elsner, Director Event & Operations bij DTM-organisator ITR. “Het doel is nog altijd om de Norisring erbij te krijgen. Het plan is om dat op een zeker moment in de herfst te laten plaatsvinden maar er is nog geen aankondiging of bevestiging van een datum mogelijk.”

Double header op de Lausitzring als alternatief

Volgens informatie van onze collega's van Motorsport.com Duitsland komt de Lausitzring in beeld als het niet lukt om de Norisring op te nemen in het programma. Het circuit nabij Klettwitz is eigendom van DTM-partner Dekra en het beschikt over meerdere lay-outs. Mocht het zo ver komen, dan vindt de extra ingelaste race plaats in het weekend voor het reeds geplande weekend, dus van 16 tot 18 juli. Na de seizoensopener op Monza van aankomend weekend zouden de tweede en derde ronde van het seizoen op de Lausitzring plaatsvinden, alvorens het circus doorreist naar Zolder.

De DTM hoopt na de race in Italië ook toeschouwers bij de races te mogen verwelkomen: “De gesprekken met de overheid en de organisatoren zijn positief”, bevestigt Elsner. “Er is nog geen bevestiging maar we werken eraan. En we hebben goede hoop dat er vanaf de Lausitzring weer toeschouwers kunnen zijn.”

Waarom het zo lastig is om een race op de Norisring te organiseren

De Formule 1 reed recentelijk op de stratencircuits in Monaco en Baku, en de Formule E zoekt ook weer de steden op voor hun evenementen. Waarom heeft de DTM dan zoveel moeite om een race in de straten van Neurenberg te organiseren? Dat heeft vooral te maken met het stadsbestuur: zij geeft enkel toestemming als er met publiek geracet kan worden en dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de coronapandemie. Ook het schema speelt een rol: de stad wil de race in september laten plaatsvinden. Dan staan echter al twee DTM-weekends op het programma: van 3 tot 5 september op de Red Bull Ring en van 17 tot 19 september in Assen. De data 24 tot 26 september lijken kansrijk, aangezien er dan ook geen clash is met de NLS op de Nürburgring, waar teams als Rowe actief zijn. Bovendien is het tegen die tijd misschien mogelijk om meer toeschouwers toe te laten. Bij de zoektocht naar een datum moet ook rekening gehouden worden met voetbalclub 1. FC Nuremberg, dat in het nabijgelegen Max Morlock-stadion speelt en veel parkeerplaatsen nodig heeft.