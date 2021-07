DTM gebruikt kombocht Lausitzring: “Veeleisender dan Daytona”

Enige tijd geleden presenteerde de DTM het plan om op een aangepaste configuratie van de Lausitzring te gaan rijden. De prestigieuze klasse wilde het startveld door de driehonderd meter lange kombocht laten razen. Op dinsdagochtend zette de FIA tijdens de laatste inspecties op de baan de lichten op groen. In plaats van de linkerknik richting infield na het rechte stuk raast het veld nu dus rechtdoor de kombocht op. Audi-coureur Mike Rockenfeller kijkt uit naar de nieuwe uitdaging die te wachten staat: “Bocht 1 op de Lausitzring is veeleisender dan Daytona. De banking is steiler op Daytona dus die bocht kan volgas genomen worden, ongeacht welke lijn je rijdt. Op de Lausitzring moet je precies de juiste positie vinden.”

In 2003 experimenteerde de DTM al eens met de kombocht. In de vrijdagtrainingen werd de snelle knik opgenomen in de lay-out. Jeroen Bleekemolen, in die tijd actief als fabriekscoureur van Opel, weet het nog goed: “Dat was mega! Bijna volgas, alleen even lichtjes liften. Ik vond het geweldig. Het was zo snel en dan met die banking. Dat was echt een nieuwe ervaring. Het is mooi om eens wat nieuws te zien. En qua actie op de baan is het super.”

De races van de tweede DTM-ronde van het seizoen staan op zaterdag en zondag om 13.30 uur op het programma.