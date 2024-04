BMW onthult reden van dramatische uitvalbeurt Wittmann

Na een negentiende startpositie in de eerste DTM-race van het seizoen leek Marco Wittmann met een gelukje tijdens de pitstops de zege binnen te slepen. De coureur uit Fürth had mazzel met de timing van de safety car en sloop bij de herstart stukje bij beetje weg bij de achtervolgers Jack Aitken en Mirko Bortolotti. Het eindigde echter in een drama, want met nog een paar minuten op de klok viel de M4 stil. Schubert Motorsport heeft uitgebreid geanalyseerd waardoor Wittmann met lege handen kwam te staan. "Het was een fout bij het tanken van de auto. Het is volledig aan het team toe te schrijven. We zijn daar natuurlijk enorm gefrustreerd over, maar er komt nog een race", vertelt BMW-topman Björn Lellman in gesprek met Motorsport-Total.com, een zustersite van Motorsport.com.

Bij Wittmann waren de druiven na de race meer dan zuur. De 34-jarige rijder stapte aan het einde van het vorig seizoen over van Project One naar het topteam van Schubert met het idee om weer voor overwinningen mee te kunnen doen. Sinds Hockenheim 2022 was hij daar niet in geslaagd. Dat het dan in de seizoensopener net niet lukte doet pijn. "Dit voelt shit. Ik voelde dat de auto begon uit te vallen en verloor al twee of drie plekken. Daarna viel ik op start-finish stil", vertelt de onfortuinlijke Wittmann in gesprek met het Duitse medium ran. "Het is verschrikkelijk om vijf, zes rondjes voor de finish de zege uit handen te geven. Ik ben teleurgesteld. Dit is verschrikkelijk voor ons team."

Schubert-teambaas Thorsten Schubert werd door ran naar de situatie gevraagd en wist toen nog niet dat het een fout van zijn team was. Wel dacht hij dat zoiets bij de mogelijkheden behoorde. "Als dat het geval was, dan moeten we hiermee aan de slag", aldus de topman.