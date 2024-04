Net als zaterdag konden de toeschouwers en de coureurs genieten van een zonovergoten Oschersleben tijdens den tweede DTM-kwalificatie. Favoriet voor de snelste tijd was Jack Aitken, die zaterdag zowel de pole als de overwinning in de race binnen wist te slepen. Thierry Vermeulen - de enige Nederlander in het veld - werd na een prima race negende.

Aangezien in de DTM bandenwarmers verboden zijn, deden de coureurs het in de openingsfase van de kwalificatie rustig aan. Velen van hen kozen er voor om een ronde kennis te maken met het asfalt, om daarna in de pits af te wachten om in de slotminuten. Na vijf minuten had alleen Kelvin van der Linde in de Audi een tijd neergezet, maar de 1.26 achter zijn naam was vijf seconden langzamer dan de poletijd van Aitken van zaterdag. Er zaten dus snellere tijden aan te komen.

Met nog een minuut of tien op de klok trok het gehele veld naar buiten om voor een paar opwarmrondjes te gaan en daarna echt te versnellen. Luca Engstler en Christian Engelhardt bleven onverwachts lang in de pit hangen, maar zij doken met nog acht minuten te gaan ook de baan op. De beide Lamborghini-coureurs gokten er duidelijk op om over één snelle ronde een toptijd te noteren.

Gevecht om snelle tijden

Met alle auto's op het parcours werd het vinden van een snelle rondetijd een heuse zoektocht. Verschillende coureurs stonden even bovenaan de tijdenlijsten, waaronder Arjun Maini. De Indiër ging een ronde later echter van de baan af in de verraderlijke eerste bocht, maar na een kort bezoekje aan de grindbak kon hij in de Mercedes zijn weg vervolgen.

Het was in de laatste minuten een gevecht tussen Mercedes en Lamborghini, waarbij Mirko Bortolotti continu zijn rondetijd wist te verbeteren en Luca Stolz dichtbij zat. Ricardo Feller en Aitken raakten allebei kortstondig in bocht een van de baan af, maar konden uiteindelijk hun weg zonder problemen vervolgen. Vermeulen bleef wel op de baan en nestelde zich stevig in de top-tien met een achtste tijd.

Met een minuut op de klok waren het alleen de Porsches, de BMW's en de Audi's die nog voor een snelle ronde gingen, maar zij kwamen tekort. Vooral Porsche heeft het heel zwaar. Regerend kampioen Thomas Preining kwam niet verder dan P18.

Zo is Bortolotti de polesitter voor de tweede race, met naast hem de verrassend snelle Stolz. Aitken kon de lijn van zaterdag niet doortrekken, maar werd alsnog derde. De andere Ferrari in het veld, bestuurd door Vermeulen, kwam tot een negende stek. Twee plekken beter dan zaterdag, dus dat biedt perspectief voor de Emil Frey-rijder.

De race begint om 13.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie DTM race 2 Oschersleben

Volgt spoedig