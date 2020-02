Aankondiging Kubica bij BMW-klantenteam in DTM op donderdag

Motorsport.com heeft vernomen dat Robert Kubica's plek bij een nieuw klantenteam van BMW tijdens een persconferentie van PKN Orlen op donderdag wordt aangekondigd. Met steun van PKN Orlen, dat ook de F1-comeback van Kubica vorig jaar financierde, is het debuut van de coureur mogelijk. In 2019 hintte hij al meerdere keren naar zijn plannen om te racen in de DTM en hij testte in december de BMW M4 in het Spaanse Jerez.

BMW heeft de line-up van het fabrieksteam rond, maar dat heeft Kubica er dus niet van weerhouden alsnog een stoel bij het merk te bemachtigen in de Duitse autosportklasse. Wie het team zal runnen is nog niet bekend, maar Motopark en Porsche Supercup-formatie Fach Auto Tech kunnen worden afgestreept als potentiële kandidaten. Kubica zal dezelfde testwagen kunnen gebruiken als die hij in Jerez bestuurde. Zijn rol als reserverijder bij Alfa Romeo zal naar verwachting niet worden beïnvloed door zijn verplichtingen in de DTM.

De kans bestaat overigens dat een tweede klantenwagen zich in 2020 bij die van Kubica voegt. Deze wordt dan gegeven aan een BMW-junior en dat zou BMW in staat stellen om de kosten van het runnen van een klantenteam met twee wagens te delen. Een daadwerkelijke komst van die tweede wagen zal de grid naar zestien deelnemers tillen, wat in de buurt komt van de achttien wagens die de DTM had voor Mercedes zich terugtrok.

Het kampioenschap werd hard getroffen toen ook R-Motorsport Aston Martin na het afgelopen seizoen de handdoek al in de ring wierp. Op dit moment staan er zoals gepland vijftien wagens aan de start van het nieuwe seizoen, dat begint met de race in Zolder. Daarvan zijn er acht Audi's inclusief twee van WRT en zeven BMW's.

Met medewerking van Sven Haidinger en Rachit Thukral