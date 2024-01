Aan de start van de achtste etappe in de Dakar Rally stonden Tim en Tom Coronel met de verwachting dat het een dag met minder hoge duinen zou worden, maar dat bleek in de praktijk niet zo te zijn. Het parcours bood nog altijd enorm veel uitdagingen voor de gebroeders. "Ik dacht dat we inmiddels de echte duinen achter ons hadden gelaten, maar ook vandaag moesten we soms echt ons best doen om eroverheen te komen", vertelt Tim Coronel. Het beklimmen van de duinen lukte ook een aantal keren niet in een keer. "Na nog een keertje aanhalen en een andere bandenspanning lukte het wel."

Ook Tom was verrast door de duinen in het parcours van de achtste etappe. "Ik denk dat we daar veel tijd hebben verloren, maar dat kwam vooral door het gebrek aan tractie", vertelt de 51-jarige rijder. Dat de tractie te wensen overliet was ook een verrassing voor hem. "Ik begrijp nog niet helemaal waarom dat we die niet konden vinden, want dan haal je het gewoon niet naar boven toe en moet je nogmaals."

Door het meerdere keren proberen en de startpositie ging er ook wat tijd verloren. "We hadden ook veel stof, vooral achter de vrachtwagens", legt Tim uit, die ook een compliment aan zijn iets jongere broer uitdeelt. "Qua navigatie ging het weer goed. Op de plateaus lag de snelheid hoog en zaten we precies goed. Dus ik was daar wel blij mee." Tom beaamt dat de navigatie in de achtste etappe belangrijk was. "In het stof van de trucks merk je pas hoe belangrijk dat was vandaag, want we hielden de snelheid erin. Maar we zagen bijna niets, dus dat was wel leuk."

Met nog een paar dagen voor de boeg is het doel voor de broers duidelijk: elke dag finishen. "We moeten vooral uit de problemen blijven. Dat is het belangrijkste, we hebben vandaag nul problemen gehad", noemt Tom. "De auto was weer goed, geen navigatie- en rijdersfouten gemaakt. Op deze manier kruipen we vanzelf de top-twintig binnen." Ondertussen staan de broers 22e in het klassement. Nummer twintig staat iets meer dan twee uur voor de Century-coureurs.