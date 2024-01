VIDEO: Samenvatting van loodzware 48-uursetappe in Dakar Rally

De zesde special stage van de Dakar Rally 2024 was vooraf al door de meeste deelnemers met rood omcirkeld in de planning. De etappe besloeg twee dagen en werd daarom omgedoopt tot de 48-uurschallenge. In de praktijk zou het neerkomen op twee loodzware dagen in de oneindig lijkende duinen van het Empty Quarter in Saudi-Arabië. Coureurs kregen tussen beide dagen geen technische assistentie, waardoor ongemakken zelf moesten worden verholpen en er niet zoals gewoonlijk één groot bivak kon worden overnacht. Een uithoudingsproef dus voor mens en machine, en eentje die het klassement danig op de schop kon gooien.

Bij de motoren kwam Honda-rijder Adrien van Beveren als beste uit de bus. De Fransman opende donderdag - tijdens etappe 6A - al als snelste en zou de beproeving een dag later als rapste man afsluiten. Van Beveren had uiteindelijk een voorsprong van iets meer dan vier minuten op Toby Price, die tijdens het tweede gedeelte van de 48-uursetappe een prima inhaalrace afwerkte. Het bracht hem onder meer voor Ricky Brabec, al staat de Amerikaan inmiddels wel aan de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft het stokje in de tweedaagse overgenomen van Ross Branch, al staat die nog wel binnen een minuut, waardoor de spanning bij de motoren nog volop aanwezig is.

Bij de auto's heeft Sébastien Loeb de loodzware etappe naar zijn hand gezet. Audi-coureur Carlos Sainz sr. had de etappeleiding na de eerste dag weliswaar in handen, maar zag Loeb met een subliem tweede deel langszij komen voor winst. Met een achterstand van twee minuten bleef Sainz Audi-collega Mattias Ekström wel voor en zou hij bovenal goede zaken doen in het klassement. Zo zag de Spanjaard voormalig klassementsleider Yazeed Al-Rajhi zijn Toyota donderdag al afschrijven, waardoor de leiding in het algemeen klassement voor het oprapen lag. Vrijdag kon Sainz door malheur voor Nasser Al-Attiyah nog een tegenstrever voor eindwinst doorstrepen.

Bij de trucks is het afsluitend zonder enige twijfel de etappe van Martin Macik geworden. De Tsjech heeft in zijn IVECO iedereen op minimaal een uur achterstand gezet en daarmee de macht gegrepen in het algemeen klassement. Janus van Kasteren was één van de vele mannen die tegen significant tijdverlies aanliep in de loodzware duinenproef, waarin landgenoot Mitchel van den Brink juist imponeerde. De jongeling toonde zich met een tweede tijd op de proef logischerwijs de beste Nederlander en is daarmee ook meteen de top drie van het klassement in gekomen.