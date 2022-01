De 402 kilometer lange klassementsproef tussen Riyadh en Al Dawadimi begon zondagochtend zonder Daniel Sanders. De nummer drie uit het klassement kwam op de verbinding naar de start van de proef ten val en blesseerde zijn arm. Daardoor was het aan zijn teamgenoot Sam Sunderland om de special te openen. Dat viel nog niet mee en al voor de neutralisatie op kilometer 121 had zijn oud-teamgenoot Matthias Walkner hem te pakken. De twee reden het vervolg van de proef samen, maar moesten na zo’n 280 kilometer flink zoeken naar een bepaald punt.

Honda-mannen Pablo Quintanilla en Ricky Brabec hadden dat sneller in de smiezen en kwamen daardoor fysiek aan de leiding in de proef. Het duo werd niet meer ingerekend tot de streep, waar ze hun stempelkaart als eerste inleverden. Daarna begon de klok te lopen voor Sunderland en Walkner, die vanochtend als eerste en tweede in het klassement aan de proef begonnen. Na meerdere omzwervingen eindigde Walkner op 22.50 minuten terwijl Sunderland de klok stopte met een achterstand van 25.55 minuten. De ogen konden daarmee gericht op Adrien van Beveren, die bij voldoende voorsprong de leiding in het klassement kon overnemen. De Fransman was niet op grote fouten te betrappen en kwam op de elfde stek aan de finish, hij is de nieuwe leider.

De strijd om de dagzege ging tussen KTM-coureur Kevin Benavides en zijn oud-teamgenoot Jose Ignacio Cornejo Florimo van Honda. Het verschil tussen die twee schommelde lange tijd, maar Cornejo trok uiteindelijk aan het langste eind. Hij pakte voor de vierde keer in zijn loopbaan een etappe in de Dakar Rally. Benavides werd tweede, maar klom in het klassement naar de tweede plek. Met zijn gebroken sleutelbeen eindigde Joan Barreda op de derde plek. Luciano Benavides, de jongere broer van Kevin, klokte de vierde tijd voor Lorenzo Santolino van Sherco. Joaquim Rodrigues en Brabec werden op de plekken zes en zeven geklasseerd, Andrew Short kwam tekort voor de hogere plekken in het dagklassement. Hij werd achtste voor Xavier de Soultrait, die dit jaar weer als privateer deelneemt voor het team van Henk Hellegers.

Toby Price begon sterk aan de proef, maar kon dat tempo niet volhouden. Met een achterstand van 10.37 minuten was zijn achterstand fors te noemen. Quintanilla eindigde achter de nieuwe klassementsleider Van Beveren als twaalfde.

Eerste Nederlandse uitvaller

Voor kistrijder Bram van der Wouden is de rally mogelijk voorbij, schrijft Rallymaniacs. Van der Wouden verdween in de neutralisatie van de livetracking en later bleek dat hij met een vastgeslagen motorblok stil was komen te staan. Van der Wouden kon dit vanzelfsprekend niet ter plekke oplossen en is door de organisatie opgepikt. Het is nog niet duidelijk of Van der Wouden zijn weg gaat vervolgen, sinds een valpartij in de tweede etappe had hij ook last van fysieke problemen.

Uitslag zevende etappe Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO HONDA 03:28:46 2 BENAVIDES KEVIN KTM 03:29:30 +00:00:44 3 BARREDA BORT JOAN HONDA 03:31:37 +00:02:51 4 BENAVIDES LUCIANO HUSQVARNA 03:36:36 +00:07:50 5 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 03:37:15 +00:08:29 6 RODRIGUES JOAQUIM HERO 03:37:43 +00:08:57 7 BRABEC RICKY HONDA 03:38:35 +00:09:49 8 SHORT ANDREW YAMAHA 03:39:01 +00:10:15 9 DE SOULTRAIT XAVIER HUSQVARNA 03:39:16 +00:10:30 10 PRICE TOBY KTM 03:39:23 +00:10:37

Klassement na zevende etappe Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 23:45:02 2 WALKNER MATTHIAS KTM 23:50:14 +00:05:12 3 BENAVIDES KEVIN KTM 23:50:25 +00:05:23 4 SUNDERLAND SAM KTM 23:50:40 +00:05:38 5 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 23:51:36 +00:06:34 6 QUINTANILLA PABLO HONDA 23:53:17 +00:08:15 7 BARREDA BORT JOAN HONDA 23:53:35 +00:08:33 8 SVITKO STEFAN KTM 24:05:20 +00:20:18 9 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO HONDA 24:11:39 +00:26:37 10 SHORT ANDREW YAMAHA 24:13:12 +00:28:10