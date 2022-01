Sunderland zet belangrijke stap naar eindwinst in Dakar Rally

Sunderland verloor woensdag tijd toen bij een navigatiefout maakte, maar kon zich door een goede startpositie herstellen in de elfde etappe. Die ging over 345 kilometer en werd door de organisatie aangemerkt als een van de moeilijkste proeven uit de editie van dit jaar. Dat bleek direct aan het begin al toen Toby Price en Luciano Benavides in de eerste kilometers tijd verloren, al was dit mogelijk ook te wijten aan het strategische spel van de KTM-rijders. Joan Barreda kwam hierdoor ook fysiek meteen vooraan te zitten. Leider Adrien van Beveren kreeg ook meteen een flink aantal minuten aan zijn broek toen hij kort na de start een waypoint niet kon vinden. Hij kon zijn weg vervolgen nadat teamgenoot Andrew Short hem bijgehaald had, maar kwam zijn achterstand in het vervolg van de etappe niet meer te boven.

De als zeventiende vertrokken Sunderland had aanzienlijk minder moeite met het uitdagende terrein in de elfde etappe. Hij moest op het eerste tussenpunt de leiding nog laten aan Matthias Walkner, maar heerste vanaf dat moment. Sunderland werd op de meet nog voorbijgestoken door KTM-rijder Kevin Benavides, die woensdag met motorische problemen was uitgevallen. De Argentijn kreeg voor het niet finishen van de etappe een fikse tijdstraf en doet in het klassement niet meer mee, maar mocht wel als 33ste en laatste elite-rijder vertrekken. Hij deed dat met een vers blok behoorlijk overtuigend, hij won de proef met een minimale voorsprong van vier seconden op Sunderland. Hoewel weinig relevant voor het klassement, kan Benavides vrijdag tijdens de laatste etappe nog wel een rol spelen voor Sunderland. De Britse coureur zal jagend op zijn tweede eindzege als tweede moeten vertrekken in de slotetappe.

Podium buiten bereik voor Barreda en Van Beveren?

De derde plaats in de elfde etappe was voor Joaquim Rodrigues terwijl Walkner op de vierde plek aan de meet kwam. Hij gaf 4.50 minuten toe op Sunderland. Ricky Brabec werd vijfde voor Pablo Quintanilla, die 7.36 seconden verloor op Sunderland. In het klassement heeft Sunderland daarom een marge van bijna 7 minuten in het klassement met een special van 163 kilometer op vrijdag. Ignacio Cornejo werd zevende in het dagklassement, Romain Dumontier kwam als achtste aan de meet. Andrew Short en Stefan Svikto maakten de top-tien compleet.

Adrien van Beveren moest genoegen nemen met de veertiende plaats. Het lijkt erop dat hij met ruim 21 minuten achterstand een eindzege in de Dakar Rally wel kan vergeten. Ook het podium halen wordt nog een hele opgave. Hij staat nu op bijna acht minuten van de derde plek, die bezet wordt door Walkner. Joan Barreda kan een podium ook wel vergeten, hij kwam als achttiende aan de finish en verloor 25 minuten. Toby Price, woensdag nog dagwinnaar, kwam op een half uur aan de finish.

Voormalig MotoGP-rijder Danilo Petrucci heeft zijn ritme hervonden. Hij kwam donderdag met de zeventiende tijd aan de finish.

Uitslag elfde etappe Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 BENAVIDES KEVIN KTM 03:30:56 2 SUNDERLAND SAM KTM 03:31:00 +00:00:04 3 RODRIGUES JOAQUIM HERO 03:33:22 +00:02:26 4 WALKNER MATTHIAS KTM 03:35:50 +00:04:54 5 BRABEC RICKY HONDA 03:36:18 +00:05:22 6 QUINTANILLA PABLO HONDA 03:38:36 +00:07:40 7 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO HONDA 03:39:01 +00:08:05 8 DUMONTIER ROMAIN HUSQVARNA 03:45:56 +00:15:00 9 SHORT ANDREW YAMAHA 03:46:42 +00:15:46 10 SVITKO STEFAN KTM 03:48:47 +00:17:51

Klassement na elfde etappe Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 SUNDERLAND SAM KTM 37:04:05 2 QUINTANILLA PABLO HONDA 37:10:57 +00:06:52 3 WALKNER MATTHIAS KTM 37:11:20 +00:07:15 4 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 37:19:35 +00:15:30 5 BARREDA BORT JOAN HONDA 37:31:59 +00:27:54 6 BRABEC RICKY HONDA 37:41:29 +00:37:24 7 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO HONDA 37:45:07 +00:41:02 8 SHORT ANDREW YAMAHA 37:47:45 +00:43:40 9 KLEIN MASON KTM 37:55:14 +00:51:09 10 PRICE TOBY KTM 37:56:32 +00:52:27