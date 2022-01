Joan Barreda verloor zondag in de eerste etappe ontzettend veel tijd toen hij net als enkele collega’s de weg volledig kwijt was op kilometer 257. De Spanjaard kwam op forse achterstand binnen, maar begon maandag direct aan de klus om de verloren tijd terug te winnen. Barreda moest op de eerste drie tussenpunten genoegen nemen met de tweede plaats, maar was in het tweede deel van de proef ruim sneller dan wie dan ook. Ook nu zat er na de tankstop weer een venijnig punt wat betreft de navigatie, deze keer gingen Daniel Sanders en Pablo Quintanilla daar in de fout. Zij moesten de proef openen en hadden de grootst mogelijke moeite om een verborgen waypoint te vinden.

Barreda had daar vanwege zijn lagere startpositie minder moeite mee en vlamde vlotjes door dat deel van de proef. Aan de finish was hij vijf minuten sneller dan Sam Sunderland, die vrijwel de gehele rit ‘onder de radar’ reed en niet in de GPS-tracking en livetiming waarneembaar was. De Britse coureur dook ineens op aan de finish en eindigde op de tweede plaats, nipt voor de regerend kampioen Kevin Benavides. De Argentijn gaf nog eens een half minuutje meer toe dan Sunderland, maar ook voor hem ziet het er weer wat beter uit dan na de eerste etappe.

Skyler Howes van het Husqvarna-fabrieksteam eindigde op de vierde plaats voor KTM-coureur Toby Price en routinier Stefan Svitko. De Slowaak stond op tien minuten nog voor een aantal grote namen. Adrien van Beveren was een van hen. De Franse ex-strandracer reed fysiek aan de leiding van de proef nadat Sanders en Quintanilla moesten zoeken. Samen met Matthias Walkner was het daarna zoeken geblazen en daardoor werd er nog wat tijd verloren. Aaron Mare was de beste Hero-coureur van het stel, hij eindigde op de negende plaats voor Walkner.

Bij de mannen die vroeg aan de etappe begonnen waren, werd opnieuw met minuten gesmeten. Daniel Sanders verloor maar liefst 25 minuten op Barreda waardoor hij de leiding in het klassement kwijt is. Ook Pablo Quintanilla, Xavier de Soultrait en Mason Klein verloren veel tijd. Danilo Petrucci viel na 115 kilometer in de tweede etappe stil met technische problemen. Hij is door de organisatie met een helikopter uit de proef gehaald. De Italiaan mag vermoedelijk dinsdag weer starten, al krijgt hij dan wel een forse tijdstraf achter zijn naam.

De Nederlandse deelnemers bij de motoren zijn nog onderweg. Mirjam Pol is momenteel de snelste. Zij kampte zondag met ziekte, maar is solide onderweg.