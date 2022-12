Van Loon Racing maakt doelen voor Dakar Rally 2023 bekend

Komende zaterdag wordt de 45ste Dakar Rally met een eerste etappe van elf kilometer lang afgetrapt. Ook Erik van Loon staat weer aan de start van de loodzware wedstrijd. "Er staat heel veel zand en duinen op het programma. Ik denk dat iedere etappe iets bijzonders heeft, dus ik heb er heel veel zin in. De organisatie heeft de etappes moeilijker gemaakt, zowel voor de rijder als de navigator, en dat kan ik alleen maar toejuichen" trapt Van Loon af op de website van het team. Tevens maakt Anja van Loon haar Dakar-debuut, iets waar haar partner naar uitkijkt. "Het is natuurlijk ook heel erg mooi om deze rally samen met Anja te gaan rijden. Ze heeft een goede voorbereiding gehad en ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen in haar eerste Dakar.”

Zelf stelt Anja van Loon dat ze klaar is voor haar debuut. In de aanloop naar de Dakar Rally 2023 heeft de Nederlandse veel kilometers gemaakt. "Volgens mij ben ik alles tegengekomen wat we ook in Saudi-Arabië aantreffen: zand, duinen, stenen, canyons en moeilijke navigatie. Daar heb ik weinig problemen mee gehad en alles gefinisht, dus dat geeft goede hoop", zegt Anja, die navigator Dmytro Tsyro aan haar zijde krijgt. "Zijn ervaring is goud waard. In die paar dagen samen zijn we al goed op elkaar ingespeeld en voorafgaand aan de Dakar hebben we nog een test waar we alles nog een keer goed gaan doorlopen.”

Top vijf als doel

Erik van Loon is helder over zijn doelen in Dakar en mikt op een finish in de top vijf. Het veld is heel competitief, maar Van Loon haalt vertrouwen uit de voorbereidingen. “Gedurende het seizoen hebben Sébastien en ik laten zien dat we thuishoren in de top. We hebben goed gereden en mooie resultaten neergezet, dus ik denk dat een top vijf mogelijk is, mits alles meezit. In 2014 ben ik vierde geworden, het zou geweldig zijn om dat resultaat te evenaren of te verbeteren. Dat is heel erg lastig, want er rijden misschien wel twintig auto’s mee die in de top vijf horen. Het belangrijkste is consistentie en daarin zijn wij doorgaans heel goed, dus als alles op zijn plek valt dan kunnen we een heel mooi resultaat boeken.”

Ook het deelnemersveld in het T3-klassement, waar Anja van Loon aan meedoet, ziet er sterk uit. Er staan 47 auto's aan de start. "Wij hebben startnummer 327 gekregen, dus de organisatie heeft vertrouwen in een goed resultaat. Ik zou het geweldig vinden als we een paar plaatsen hoger eindigen, maar het belangrijkste is finishen! Ik kijk heel erg uit naar de marathonetappe, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt", vervolgt de vrouwelijke coureur, die weet dat dat nog lastiger wordt. "Daar moeten we twee dagen rijden zonder service, dus is het zaak om alles heel te houden en toch de snelheid erin te houden. Nog een paar nachtjes slapen en dan gaat het eindelijk van start, ik kan niet wachten.”

De Dakar Rally begint zaterdag 31 december. Alle informatie over zwaarste rally ter wereld nog even rustig nalezen? Dat kan. Lees hier alles over de routes, deelnemers, geschiedenis en meer.