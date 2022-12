Wat is de Dakar Rally?

De Dakar Rally is een uithoudingsproef van het extreemste soort. Het is een woestijnrally voor auto’s, vrachtwagens, quads en motoren die jaarlijks gehouden wordt. De Dakar Rally is opgericht door de Franse avonturier en autocoureur Thierry Sabine, die in 1977 verdwaalde in een woestijn en zich realiseerde dat het goed terrein was voor amateurs om hun rallytalent te testen. In december 1977 werd de race Parijs-Dakar opgericht, die vanaf 1979 gehouden werd. Op 14 januari 1986 overleed Thierry Sabine toen zijn helikopter plotseling in een zandstorm terechtkwamen. Het incident vond plaats in Mali. Naast Sabine kwamen ook de andere vier bemanningsleden van de helikopter om het leven. De race werd voortgezet, altijd volgens de filosofie van Sabine: “Een uitdaging voor hen die deelnemen, een droom voor hen die achterblijven.”

Tot en met 2007 was Dakar, de hoofdstad van Ivoorkust, ook de daadwerkelijke finishlocatie. Toen de Dakar Rally van 2008 afgelast werd vanwege terroristische dreiging, besloot de Amaury Sport Organisation de race te verplaatsen naar Zuid-Amerika. Daar werden tussen 2009 en 2019 tien edities van de wedstrijd gehouden. Inmiddels gaat de Dakar Rally alweer voor de vierde keer van start in Saudi-Arabië.

Deelnemers aan de Dakar Rally leggen gedurende twaalf tot vijftien dagen een vooraf vastgestelde route af. De ondergrond varieert van gravelpaden tot hoge zandduinen.

Waar is de Dakar 2023?

Sinds 2020 wordt de Dakar Rally georganiseerd in Saudi-Arabië, het grootste land van het Arabisch schiereiland. De wedstrijd wordt in het Midden-Oosten georganiseerd vanwege het uitdagende terrein, maar ook omdat de Saudische regering door middel van dergelijke sportevenementen haar twijfelachtige reputatie wil oppoetsen. Saudi-Arabië is omstreden vanwege de mensenrechten in het land en de positie van vrouwen. De Dakar Rally werd in het verleden altijd gehouden in meerdere landen, maar dat is ondanks geruchten over de toekomst van de race sinds de overstap naar Saudi-Arabië nog niet gelukt.

De 2023-editie van de Dakar Rally vindt ook weer volledig plaats in Saudi-Arabië. Er staan in totaal veertien etappes op het programma met een totale afstand van 8.549 kilometer. Daarvan wordt er 4.706 kilometer tegen de klok gereden. Het zwaartepunt van de Dakar Rally 2023 ligt in de tweede week. Deelnemers komen dan door het Empty Quarter, een woestijn in het zuiden van Saudi-Arabië. Met een oppervlakte van 650.000 vierkante kilometer is het de grootste ter wereld. Hier liggen volgens de Dakar-organisatie ook de zwaarste en moeilijkste duinen die deelnemers tot nu toe voor de wielen gehad hebben in Saudi-Arabië.

Wanneer begint de Dakar 2023?

De Dakar Rally 2023 begint op 31 december en duurt vijftien dagen. De finish is vervolgens op zondag 15 januari. Het is de langste editie van de Dakar Rally in jaren. De start vindt plaats ten noorden van Jeddah, de tweede stad van het land, in Sea Camp. De race trekt vervolgens naar het Al ula, Hai’l en Al Duwadimi.

De rustdag is op 9 januari in de hoofdstad Riyadh en trekt dan richting het zuiden met de passage door het Empty Quarter. Via Haradh, Shaybah, Adah, opnieuw Shaybah en Al Hofuf komt de rally op 15 januari na veertien etappes aan in Dammam.

Bekijk hieronder het routeschema met de bijbehorende kilometers:

Datum Etappe Locatie Special stage Totaal 31 december Proloog Sea Camp – Sea Camp 11 kilometer 11 kilometer 1 januari Etappe 1 Sea Camp – Sea Camp 368 kilometer 603 kilometer 2 januari Etappe 2 Sea Camp – Al Ula 431 kilometer 590 kilometer 3 januari Etappe 3 Al Ula – Ha’il 447 kilometer 669 kilometer 4 januari Etappe 4 Ha’il – Ha’il 425 kilometer 573 kilometer 5 januari Etappe 5 Hai’il – Ha’il 375 kilometer 646 kilometer 6 januari Etappe 6 Ha’il – Al Duwadimi 466 kilometer 877 kilometer 7 januari Etappe 7 Al Duwadimi – Al Duwadimi 473 kilometer 641 kilometer 8 januari Etappe 8 Al Duwadimi - Riyadh 407 kilometer 722 kilometer 9 januari Rustdag Riyadh 10 januari Etappe 9 Riyadh - Haradh 439 kilometer 710 kilometer 11 januari Etappe 10 Haradh - Shaybah 114 kilometer 623 kilometer 12 januari Etappe 11 Shaybah - Ardah 275 kilometer 420 kilometer 13 januari Etappe 12 Ardah – Shaybah 185 kilometer 395 kilometer 14 januari Etappe 13 Shaybah – Al Hofuf 154 kilometer 669 kilometer 15 januari Etappe 14 Al Hofuf – Dammam 136 kilometer 414 kilometer

Deelnemers Dakar 2023

In de Dakar Rally van 2023 staan er zo’n 365 voertuigen aan de start, verdeeld over vijf klassen. Bij de auto’s staan de favorieten van Toyota, Audi en Bahrain Raid Xtreme weer aan de start. De deelnemers bij de motoren komen uit voor KTM, Honda, Husqvarna, GasGas, Sherco en Hero. Bij de vrachtwagens ontbreekt Kamaz. De Russische formatie mag vanwege de Russische oorlog in Oekraïne niet meedoen. De faciliteiten van Kamaz worden bovendien ingezet voor de bouw van oorlogsvoertuigen. Iveco Team De Rooy is daardoor de grootste operatie bij de vrachtwagens. Het team van oud-winnaar Gerard de Rooy komt aan de start met vier verschillende trucks.

Vanuit Nederland staan er 32 equipes aan de start. Bij de auto’s gaat het om zes voertuigen, bij de vrachtwagens doen er zeventien teams mee. In de SSV-klasse (T3 en T4) start Nederland met zeven voertuigen. Bij de motoren staan er twee rijders uit ons land aan de start: de ervaren Mirjam Pol en debutant Wesley Aaldering.

Bekijk hieronder alle Nederlandse deelnemers in de Dakar Rally 2023:

Auto's

Startnummer Rijder / Navigator Auto 215 Erik van Loon / Sébastien Delaunay Toyota Hilux Overdrive 227 Tim Coronel / Tom Coronel Century CR6 Buggy 243 Maik Willems / Robert van Pelt Toyota Hilux 247 Michel Kremer / Thomas de Bois Century CR6 Buggy 263 Ronald van Loon / Erik Lemmen Red-Lined VK50 266 Dave Klaassen / Tessa Rooth Red-Lined VK56

Trucks

Startnummer Crew Vrachtwagen 500 Kees Koolen / Wouter de Graaff / Wouter Rosegaar Iveco 502 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders Iveco 504 Vick Versteijnen / André van der Sande / Teun van Dal Iveco 506 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman Iveco 507 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger Renault 510 Richard de Groot / Mark Laan / Jan Hulsebosch Iveco 511 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona Iveco 512 Ben van de Laar / Jan van de Laar / Dolf Huijgens DDW 516 Egbert Wingens / Marije van Ettekoven / Marijn Beekmans Scania 517 Ben de Groot / Tom Brekelmans / Govert Boogaard Iveco 520 Gert Huzink / Rob Buursen / Martin Roesink Renault 521 Gerrit Zuurmond / Tjeerd van Ballegooy / Klaas Kwakkel MAN 526 Ad Hofmans / Remon van der Steen / Jan Paul van der Poel DAF 528 Nico Stijnen / Joel Ebbers / Christiaan van der Haar Iveco 533 William van Groningen / Wesley van Groningen / Marco van Oevern Iveco 538 Adwin Hoondert / Jasper Riezebos / Erwin de Vos Renault 555 Giso Verschoor / Laurent Lalanne / Edwin van der Vegt MAN

Motoren

Startnummer Rijder Merk 44 Mirjam Pol Husqvarna 120 Wesley Aaldering Husqvarna

T3-klasse

Startnummer Coureur / Navigator Auto 323 Mercé Martí / Lisette Bakker Can-Am T3 327 Anja van Loon / Dmytro Tsyro Can-Am T3 340 Hans Weijs / Tim Rietveld Arcane T3 343 Roger Grouwels / Maurice van Weersch Arcane T3

T4-klasse

Startnummer Coureur / Navigator Auto 421 Paul Spierings / Jan Pieter van der Stelt Can-Am Maverick X3 440 Gert-Jan van der Valk / Branco de Lange Can-Am Maverick X3 469 Jeffrey Otten / Marco Bouman Can-Am Maverick X3