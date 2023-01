Tim en Tom Coronel naderen top-vijftien: “Het gaat steeds beter”

In de 374 kilometer lange vijfde etappe noteerden de broers een 21ste tijd op 40 minuten van Nasser Al-Attiyah. Geen uitschieters, geen grote tegenslagen en vooral: geen grote problemen. Dat kenmerkt de Dakar van Tim Coronel en Tom Coronel tot nu toe. Ook in de auto voelen de broers elkaar goed aan, zegt Tim Coronel. “Het begint echt te rollen. We zijn goed op elkaar ingespeeld, de auto voelt steeds fijner, we hebben een goed ritme te pakken. We hebben echt onze draai gevonden deze Dakar.” De Coronels eindigden donderdag net als beste Nederlandse equipe bij de auto’s, net voor Erik van Loon. Die lag op zijn dak in de duinen. “Daar zijn we heel even gestopt, maar we konden weinig doen, dus zijn weer verder gegaan.”

De vijfde etappe bestond voor de helft uit duinen. “Het waren er ontzettend veel in het begin, later kregen we hele snelle paden in het middenstuk en daarna weer heel hoge duinen”, aldus Tom. “Het ging echt supergoed. Het was een zware dag, met veel gebeuk, maar ook een mooie dag.” In de duinen konden ze vervolgens aanhaken bij een equipe uit Estland. “Daardoor ging ons tempo ook weer omhoog. Als je 200 meter voor je het kontje omlaag ziet duiken, weet je dat er een afstap komt. Als ie recht blijft en alleen heen en weer beukt, weet je dat het wel goed komt.”

De broers zijn helemaal blij met hun auto, de Century CR6. “Dat ding is serieus sterk en goed”, vindt Tom. “Heel erg oké.” Ook Tim is er ‘super happy’ mee. “We zijn lekker aan het knallen en hebben veel plezier.”