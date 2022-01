Team De Rooy met drie trucks in top-10 tevreden de rustdag in

Het team van De Rooy hoopte voorafgaand aan de 44ste Dakar-editie met minimaal één truck op het podium te eindgen. Halverwege de rally heeft het team daar met een vierde plek voor Janus van Kasteren nog volop zicht op. Ook de Torpedo’s van Martin van den Brink (7de) en Vick Versteijnen (8ste) staan halverwege in de top-tien van het klassement, terwijl Mitchel van den Brink zijn naam als snelle-assistentie eer aandoet met een voorlopige 14de plaats in het algemeen klassement.

Van Kasteren was vijf dagen op rij de snelste Nederlander bij de trucks en mengde zich onder meer met twee top 3-klasseringen zelfs regelmatig in de strijd met Kamaz. Vrijdag verloor hij wat tijd in de zesde etappe en moest hij aan de finish genoegen nemen met een achtste tijd: “Al snel na de start zaten we in het stof van de Kamaz van Shibalov, die voor ons was gestart”, blikt Van Kasteren terug. “Daarna maakten we een klein foutje en kozen we het verkeerde pad. We moesten toen 500 meter terug. Dat was jammer en niet nodig geweest. Helaas kwamen we daardoor net achter Ales Loprais te rijden." De Tsjech zorgde vervolgens kilometerslang voor de nodige irritaties bij Van Kasteren, navigator Marcel Snijders en monteur Darek Rodewald: “We hebben er alles aan gedaan om hem te passeren. Ondanks al het sentinellen liet hij ons niet passeren. Hij negeerde ons signaal en dat was frustrerend. We kregen vervolgens nog een lekke band.”

Het tijdverlies van Van Kasteren was aan de finish 12.47 minuten, maar met een vierde plek algemeen duikt hij tevreden de rustdag in: “Het zat niet helemaal mee in de zesde etappe, maar het is nu rustdag en we gaan in de tweede week zien wat er nog gaat gebeuren. We kunnen tevreden zijn met het resultaat na de eerste week."

Ook Van den Brink en Versteijnen in top-10

De snelste truck van Team De Rooy vrijdag was de oranje Torpedo van Martin van den Brink, die door een tijdstraf van vijf minuten net achter landgenoot Gert Huzink op de zesde plek werd geklasseerd. Het levert hem in het algemeen klassement voorlopig de zevende stek op: “We reden te hard in de zogenaamde speedzone. In dat gebied mag je niet harder dan een bepaalde snelheid. We hadden net iemand ingehaald en waren te laat om dat te voorkomen”, verklaart de 51-jarige Harskamper zijn tijdstraf van vijf minuten. "We zijn heel tevreden na deze eerste week. We hebben vrijdag fel en aanvallend gereden en hopen dat volgende week een vervolg te geven."

Net als Van Kasteren en Van den Brink staat ook Vick Versteijnen halverwege de rally keurig in de top-10. De ondernemer uit Hilvarenbeek werd een paar dagen voor de start van de rally ingevlogen als vervanger van Hans Stacey, maar bezet na zes etappes de achtste plaats. “Het was een mooie zware proef”, blikt Versteijnen terug op de zesde klassementsproef. “In het begin zaten nog best gevaarlijke stukken waar je ook zomaar een truck kunt afschrijven. Mijn grootste probleem was dat ik last had van het zogenaamd HANS-systeem. Het veiligheidssysteem zat te strak om mijn nek. Dat maakte het rijden een stukje lastiger. Verder zijn we tevreden en hebben we geen lekke band of andere problemen gehad." In het slot van de etappe was het volop genieten voor de 36-jarige Versteijnen, die het tempo in de tweede Dakar-week verder wil opvoeren: “We reden door een serie prachtige duinen. Ik denk dat we één van de hoogste duinen in deze rally hebben gehad. We zijn er echt samen doorheen gevlogen. Zonder het probleem met HANS hadden we iets meer ontspannen kunnen rijden. Maar de tiende plaats is hartstikke mooi. We zijn dik tevreden en gaan nu genieten van de rustdag. Die kan ik wel gebruiken. Ik kan nu wel merken dat ik niet heb getraind voor de rally. Maar nu kunnen we even bijkomen en dan klappen we erop na de rustdag."

Snelle assistent Van den Brink doet naam eer aan

Tenslotte kan ook Mitchel van den Brink met een tevreden gevoel de rustdag induiken. De 19-jarige Harskamper rijdt zijn tweede Dakar Rally als snelle-assistent, maar staat voorlopig knap op de 14de plaats: Na een aanpassing aan zijn truck eindigde hij de laatste etappe voor de rustdag zelfs als 11de: “De service jongens hebben andere veren onder de cabine gezet. We hebben nu veel zwaardere dempers. We kunnen veel harder door de gaten en de auto heeft duidelijk minder te lijden”, aldus Van den Brink. “Verder hebben we geen risico’s genomen. We zijn de snelle assistentie en moeten er zijn voor de drie kopmannen. Ondanks dat zat het tempo er lekker in. Op de rustdag kunnen de monteurs beginnen aan de grote check van de truck. We gaan iets meer onderdelen inspecteren en loshalen om zo met een frisse truck aan de tweede week te beginnen. Ik heb er zin in."