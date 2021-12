Na vijf jaar afwezigheid wilde Hans Stacey in januari weer terugkeren in de Dakar Rally. De Brabander, die de rally in 2007 al eens met een MAN won in het truckklassement, werd eerder dit jaar door neef Gerard de Rooy benaderd na een afzegging van Federico Villagra, die om financiële redenen de rally aan zich voorbij moet laten gaan.

Minder dan een week voor vertrek naar Saudi-Arabië is er nu toch een streep gegaan door de Dakar-rentree van Stacey. In een verklaring laat Team De Rooy weten dat de 63-jarige Brabander om medische redenen niet zal deelnemen aan de 44ste editie van de woestijnrally: “Team De Rooy heeft een door diverse trainers en artsen begeleid conditie-trainingsprogramma met daarbij periodieke inspanningstesten. De recente test met Hans Stacey onthulde een afwijking ten opzichte van eerdere metingen.”

“Met aansluitend onderzoek in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven, uitgevoerd door diverse specialisten, heeft zich geen oorzaak van de afwijking onthuld. Nader onderzoek is vereist, wat gezien het korte tijdsbestek, pas na Nieuwjaar kan plaatsvinden. De betrokken specialisten hebben samen met Hans dan ook moeten concluderen dat deelname aan de komende Dakar, gezien de bevindingen, niet verstandig is.”

Versteijnen terug bij Team De Rooy

Team De Rooy betreurt het wegvallen van Stacey, maar stelt de veiligheid en gezondheid van de Brabander voorop. Zijn plek binnen Team De Rooy zal in Saudi-Arabië worden ingenomen door Vick Versteijnen, die samen met zijn vaste navigator Teun van Dal aan boord klimt van de Iveco Powerstar. Anton van Limpt, die als monteur van Stacey op de deelnemerslijst stond, complementeert het team van Versteijnen.

Versteijnen is geen onbekende van Team De Rooy. De Brabander nam in 2019 al voor het team uit Son deel aan de legendarische woestijnrally. “Omdat Vick en Teun vooraf niet hebben kunnen testen en ook de nodige kilometers niet hebben kunnen maken, zal hun rol eruit bestaan om binnen de mogelijkheden hun bijdrage te leveren aan het totale teamresultaat”, valt te lezen in de verklaring. “Team De Rooy is bijzonder tevreden met de hernieuwde samenwerking met Vick Versteijnen en Teun van Dal en wenst hen natuurlijk veel succes.”

Naast Versteijnen zullen ook Janus van Kasteren en Martin van den Brink met een Iveco Powerstar van Team De Rooy gaan jagen op een goede eindklassering in Dakar 2022. Mitchel van den Brink, die net als vader Martin nieuw is bij het team, zal als snelle assistentie aan de start verschijnen.

De 44ste Dakar Rally gaat op Nieuwjaarsdag van start met een korte proloog, die hoofdzakelijk de startvolgorde voor de eerste etappe zal bepalen. De eerste klassementsproef wordt op 2 januari rondom Ha’il verreden.