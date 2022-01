Special: De indrukwekkende eerste Dakar-week van Danilo Petrucci

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik heb een zwak voor de persoon en coureur Danilo Petrucci. Al tijdens de eerste ontmoeting op afstand tijdens de Dutch TT van 2018 was Petrucci een speciale man, zo zijn er niet veel MotoGP-rijders. Een goede vent met een aanstekelijke lach, geintjes over en weer. Het hart zit bij Petrucci op de goede plek, werd dat weekend al snel duidelijk. Over de atypische MotoGP-carrière van Petrucci is de afgelopen maanden veel geschreven. Hij werd in zijn begintijd niet bepaald serieus genomen, maar won de mooiste race in de recente MotoGP-geschiedenis tegen twee van de beste coureurs uit de recente MotoGP-geschiedenis: Mugello 2019, een duel met Marc Marquez en teamgenoot Andrea Dovizioso.

De MotoGP-loopbaan van Petrucci doofde de afgelopen jaren als een nachtkaars. Het had alles te maken met de banden, die simpelweg bezweken onder het lichaamsgewicht van de forsgebouwde Italiaan. Nog een seizoen bij KTM bleek geen soelaas te bieden en dus kwam er een eind aan de loopbaan van een underdog. Als goedmakertje wilde KTM hem wel introduceren in de rallywereld, iets waar Petrucci hobbymatig al langer mee bezig was.

Is een direct debuut in de Dakar wel zo verstandig

KTM besloot hem direct in te schrijven voor de Dakar Rally en dat was op zichzelf een opmerkelijke beslissing. Onervaren rijders die aspiraties hebben moeten normaal gesproken een paar kwalificatiewedstrijden rijden om mee te mogen doen aan de Dakar Rally. Omdat het niveau van Petrucci moeilijk in te schatten was, waren de kritische geluiden over automatische kwalificatie wel te rechtvaardigen, maar KTM is bij een dergelijke beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Het risico om een onervaren coureur zomaar de Dakar in te sturen is nu eenmaal groot, zeker als die beslissing gedreven wordt door het grootste off-road motormerk ter wereld.

Op voorhand was wel duidelijk dat er een aantal factoren in het voordeel van Petrucci zouden werken. Hij was te stevig gebouwd voor de MotoGP, maar dat is in het zware cross-country-werk juist een voordeel. Van zijn deelname in de MotoGP was duidelijk dat hij een goede conditie had, bovendien trainde hij altijd veel op de crossmotor waardoor de basistechniek ook aanwezig was. Op de 450 Rally van het KTM-fabrieksteam moest echter nog blijken hoe hij zich op de lange dagen zou verhouden tot de rest en – nog belangrijker – hoe hij het navigeren zou oppikken. De combinatie van deze factoren: hard rijden, geconcentreerd blijven én goed navigeren beslissen over de vraag of het al dan niet een succes is.

Al vrij snel bleek dat Petrucci wel degelijk het tempo kon volgen en ook voldoende bagage had om een Dakar-week door te komen. Het was – in alle eerlijkheid – niet de zwaarste eerste week in de geschiedenis van de Dakar Rally, maar er waren genoeg valkuilen waar vooral een debutant zijn rally in had kunnen eindigen. Een van die valkuilen kwam op maandag in de tweede etappe toen Petrucci zijn persoonlijke spullen verloor, juist op het moment dat hij zijn telefoon nodig had om de monteurs van KTM advies te vragen. De brandstofpomp van de KTM had het begeven waardoor de motor niet meer wilde starten. In ieder ander jaar was de Dakar van Petrucci daar voorbij geweest, maar dat is sinds dit jaar niet meer zo.

Met een bak straftijd mocht hij weer aansluiten en kon de snelheid van de coureur echt goed getaxeerd worden. De spaarzame beelden die naar buiten gebracht zijn door de organisatie van de Dakar laten zien dat Petrucci de motor goed onder controle heeft en op techniek ook energie kan sparen om de zwaardere etappes op relatief hoog tempo uit te rijden. In de Dakar Rally is het vooral bij de motoren soms belangrijk om in een goed groepje terecht te komen. Rijders die de proeven moeten openen hebben vaak problemen met het vinden van de juiste sporen, zij moeten 100 procent gefocust zijn op de navigatie.

Ruzie met een kameel

Doordat Petrucci in het groepje daarachter terechtkwam, kon hij vaak mee in de vaart der volkeren en dat leverde hem donderdag dan ook de dagzege op, ondanks dat hij crashte en nog ruzie kreeg met een kameel. “Ik ging door de bocht en daar stond ineens een kameel”, zei Petrucci, die met een zeker gevoel voor humor vervolgde: “Ik had echt veel geluk dat ik niet geblesseerd raakte bij die val. Ik had die kameel iets aan willen doen, maar ze vinden kamelen hier belangrijker dan vrouwen. Dan was ik in de problemen gekomen en zo’n kameel is best groot. Ik dacht dat ze kleiner waren, maar nee.”

“Ik wilde een stukje historie schrijven in de motorsportwereld en dat is me nu gelukt” - Danilo Petrucci

Toen de Italiaan eenmaal te horen kreeg van zijn overwinning, vloeiden de tranen rijkelijk en kwam alle pijn en frustratie van de laatste jaren zonder succes eruit: “Toen ze mij vertelden dat ik gewonnen had begon ik te huilen en ik kan niet stoppen, ik kan het niet geloven”, vertelde Petrucci in tranen voor de camera van Red Bull Rally. “Ik ben opgegroeid en kreeg van m’n vader altijd videobanden van de MotoGP en van de Dakar Rally. Elke dag na school keek ik naar die banden tot ik ze grijsgedraaid had. Met mijn lichaam kon ik niet meer competitief zijn in de MotoGP, ik wilde wat anders en wilde naar de Dakar. Ik had echt niet verwacht dat ik een etappe zou winnen. Ik wilde een stukje historie schrijven in de motorsportwereld en dat is me nu gelukt. Dat kan ik niet bevatten.”

Dat Petrucci vrijdag van een koude kermis thuiskwam toen hij moest openen, lag wel een beetje in lijn der verwachting. Dat neemt niet weg dat hij deze week al heel wat moois gepresteerd heeft en dat de motorsportwereld weer iets meer de aandacht vestigt op de Dakar Rally. In afstand reed Petrucci de afgelopen week ongeveer vijftien keer de TT van Assen, boekte hij een dagzege en trok hij een nieuw publiek naar de Dakar Rally.

Wat dat betreft is hij nu al een waardevolle aanwinst gebleken voor de Dakar Rally en wie weet wat er allemaal nog mogelijk is. Hij werd gelinkt aan een programma in het WK Superbikes of MotoAmerica, maar waarom in 2022 niet gewoon een volwaardig rallyprogramma bij KTM?