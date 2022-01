Na het slagveld van de eerste etappe was negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Loeb de enige deelnemer in het autoklassement die nog enigszins in de buurt stond van klassementsleider Nasser Al-Attiyah. Na zijn etappezege op maandag moest Loeb dinsdag de derde etappe openen, maar al snel ging het mis voor de man uit Haguenau. Door een technisch probleem verloor de BRX Hunter de achterwielaandrijving, waarna Loeb en navigator Fabian Lurquin zich 250 kilometer lang met alleen voorwielaandrijving door de duinen moesten zien te ploeteren.

“Het was een slechte dag”, concludeerde Loeb aan de finish. “De aandrijfas brak, dat vermoed ik tenminste, waardoor we tien kilometer na de start alleen nog maar voorwielaandrijving hadden. Zo hebben we 250 kilometer moeten zien te overleven. Het rijden in de duinen in dit soort omstandigheden was echt heel erg zwaar.”

Uiteindelijk gaf Loeb aan het einde van de etappe 33 minuten toe op etappewinnaar Carlos Sainz, wat gezien de omstandigheden nog aardig meeviel: “Natuurlijk baal ik als een stekker, maar ik ben ergens wel blij dat ik aan de finish sta en maar 33 minuten heb verloren. Het had veel erger kunnen zijn.”

In het algemeen klassement staat Loeb met vijf minuten voorsprong op Lucio Alvarez nog altijd tweede, maar het gat naar klassementsleider Nasser Al-Attiyah bedraagt al ruim 37 minuten. De Qatarees voorspelde maandag nog een gevecht “tot het einde” met Loeb, maar na de derde etappe staan de zaken er heel anders voor: “Het gevecht met Nasser zal heel lastig worden”, erkent Loeb. “Hij ligt mijlenver voor en wij kunnen gewoon niet de druk erop houden zoals we hebben geprobeerd. Helaas is het nu eenmaal zo.”

Al-Attiyah rijdt op safe

Voor Al-Attiyah lijkt het na drie etappes al een kwestie van de boel heel houden en zonder risico’s de rally uitrijden. Die tactiek werd dinsdag al gehanteerd door de Toyota-rijder: “Ik zag dat Seb een probleem had, wij hebben het daarna rustig aan gedaan zonder risico’s te nemen”, aldus Al-Attiyah, die dinsdag de achtste tijd noteerde: “Vandaag was een goede dag voor ons. Ik ben niet verbaasd dat we werden ingehaald door Carlos [Sainz[, want ik ging echt heel erg langzaam. Ik moet me vooral focussen op Sébastien Loeb, niet op Carlos Sainz. Ik hoef niet het duel aan te gaan met Carlos omdat hij al te ver achter ons staat.”

Hoewel Al-Attiyah het op papier dus rustig aan kan doen, weet hij dat een ongeluk in de woestijn in een klein hoekje schuilt: "We proberen vanaf nu de rally te controleren, maar dat valt nog niet mee. We zijn pas op dag drie en er is zoveel coureurs al iets overkomen. Dit is Dakar. We moeten de rally respecteren. We moeten slim zijn en iedere dag ons best blijven doen.”