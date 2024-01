Al-Attiyah verspeelt opnieuw etappezege in slotfase, Loeb pakt dagsucces Dakar

Voor Sébastien Loeb is de zege in de vierde etappe van de Dakar Rally meer dan welkom. De Fransman reisde naar Saudi-Arabië af met de droom om de Touareg Trophy mee te nemen naar huis, maar na drie etappes stond de Prodrive al op 24 minuten achterstand. Kansloos is dat zeker nog niet - er zijn immers nog flink wat etappes te gaan -, maar een soepele start was het allerminst. Door zijn late starttijd was de WRC-legende ook geen favoriet, maar hij liet er geen gras over groeien en deed de hele dag voorin mee. Een sterk eindschot bracht hem uiteindelijk de zege.

Dat Loeb de etappe kon winnen, is opnieuw te danken aan een slotstuk van Nasser Al-Attiyah die niet aan zijn standaard voldoet. Maandag kwam dat door veel lekke banden, maar wat hem op dinsdag parten speelde, is nog niet bekend. Al-Attiyah domineerde de hele etappe, maar zag na het laatste meetpunt zijn voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ook klassementsleider Yazeed Al-Rajhi kwam boven hem in de tijdenlijsten staan. De Saudi doet met de tweede tijd in ieder geval uitstekende zaken voor het klassement, nummer twee in het algemeen klassement Carlos Sainz sr. was bijna vier minuten langzamer. Mathieu Serradori imponeerde opnieuw met een knappe zevende tijd, waarmee hij verreweg de beste coureur was die niet met een 4x4 aan de start stond. Stéphane Peterhansel kon ook tevreden zijn, want hij kwam als zesde over de streep en laat zien dat hij iemand is om voor de rest van de Dakar rekening mee te houden.

Vaidotas Zala doet ook goede zaken met een achtste tijd en houdt de eer van Mini meer dan hoog. Simon Vitse laat zien dat de MD Optimus een ijzersterke wagen in zijn handen is en boekte een goede top-tien klassering. Ook Ford ziet een van hun Raptors in de top-tien staan, Martin Prokop sluit die lijst af en laat fabriekscoureur Nani Roma zien hoe je snel met de wagen moet rijden.

Mattias Ekström en Lucas Moraes - de nummers twee en een van maandag - konden geen gebruik maken van hun goede startpositie. Zij verloren bijna tien minuten. Een hard gelag voor beide coureurs, die op meer hadden gehoopt en hun titelaspiraties graag wat kracht hadden willen bijzetten. Romain Dumas was wel kind van de rekening. De Fransman was onderweg op veel meetpunten een hoogvlieger, maar in de laatste kilometers tot de finish strandde zijn Toyota. Ook Seth Quintero - een van de smaakmakers in de proloog - kende een zware dag. Al vroeg stond de Amerikaan aan de kant van de weg en moest hij wachten totdat het team zijn wagen weer aan de praat kreeg. Ruim na het finishen van de top bij de auto's gooide de Red Bull-protège de handdoek in de ring.

De broers Coronel zijn ook nog onderweg, maar lijken een sterke etappe af te leveren. Ze hebben bij hun laatste meetpunt (188 km) de 24e tijd staan. Ook Maik Willems doet mee, maar is bij punt 126 een van de langzaamste deelnemers.

Top-tien en Nederlanders auto's Dakar Rally 2024

Voorlopige uitslag. Update 13:25 9 januari