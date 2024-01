Samenvatting van de razendspannende zeven etappe Dakar Rally

Bij de motoren was het in de zevende etappe van de Dakar Rally vanaf meet af aan een strijd om de seconden. José 'Nacho' Cornejo en Pablo Quintanilla streden de strijd in eerste instantie uit, maar na een probleem met de Honda van laatstgenoemde coureur haakte hij af. Cornejo kon onbedreigd naar de zege rijden. Na de tijdstraf van nummer twee van de dag Kevin Benavides in de uitslag nog florissanter voor de Chileen. Achter hem ontvouwde zich een spannende strijd voor de koppositie in het algemeen klassement. Ricky Brabec had die in handen, terwijl Ross Branch een betere zondag had. Aan de finish hield de Amerikaan Brabec een seconde over op zijn concurrent uit Botswana. Cornejo sluit aan, terwijl de gaten daarachter geslagen zijn.

Mattias Ekström zal nog wel eens zwetend wakker worden van de zevende etappe. De Zweed begon als tweede in het klassement bij de auto's, maar een kapotte ophanging gooide serieus roet in het eten. Hulp van Audi-teamgenoot Stéphane Peterhansel mocht niet baten, er is meer dan twee uur verloren gegaan en daardoor kunnen de titelaspiraties in de ijskast. Sébastien Loeb is nu de nieuwe nummer twee en vrat ook flink wat van de achterstand op koploper Carlos Sainz sr. weg. Sainz heeft nog een voorsprong van bijna twintig minuten, maar het belooft nog een ongemeen spannende tweede week te worden. Lucas Moraes werd in de etappe derde en is door het wegvallen van Ekström ook in het klassement op het podium te vinden.

Als een klassement op dit moment niet zo heel spannend meer is - behoudens technisch malheur - is het bij de trucks wel. Martin Macik had al een torenhoge voorsprong op Ales Loprais en met een magistraal eindschot ging ook de zevende etappe zijn kant op. Door het goede slot zag Mitchel van den Brink zijn eerste etappezege verdwijnen. Janus van Kasteren had een veel mindere dag en verloor opnieuw meer dan een uur. Na afloop wist de Brabander dat het aan een motorprobleem lag, dat ondanks verwoede pogingen tijdens de etappe niet verholpen kon worden. Een flinke streep door de rekening van de De Rooy-coureur, die moet hopen op problemen bij de concurrentie om nog een podiumplek te bemachtigen.