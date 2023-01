Voorafgaand aan de tiende etappe was al duidelijk dat er bij de trucks een nieuwe klassementsleider zou komen in de Dakar Rally. Ales Loprais ging woensdag niet meer van start nadat hij in de negende etappe een aanrijding had waar een 69-jarige man uit Italië bij betrokken was. De man werd later onwel en overleed onderweg naar het ziekenhuis aan een hartaanval. Loprais is door de lokale autoriteiten gevraagd om mee te werken aan het onderzoek naar het incident en kon daardoor niet meer van start. Janus van Kasteren kreeg – hoe cru het ook is – de leiding in de wedstrijd in de schoot geworpen.

De etappewinnaar van dinsdag moest openen en kreeg al snel Pascal de Baar achter zich aan. De Renault-coureur jaagt op etappezeges in deze Dakar, maar hij heeft het geluk tot nu toe niet aan zijn zijde gehad. De Baar was in de 114 kilometer lange tiende etappe 1.12 minuten sneller dan Van Kasteren en de Tsjechische rijder Martin Macik, maar vanuit de achtergrond was Mitchel van den Brink nog heel rap onderweg. Bij het laatste tussenpunt lag de twintigjarige rijder 45 seconden voor De Baar. De Riwald-rijder had die achterstand aan de finish echter omgebogen tot een voorsprong van 22 seconden. Voor De Baar is het zijn eerste etappezege sinds 2016. Toen won hij de Superspecial.

Van Kasteren werd derde voor Macik en Martin van den Brink. Van den Brink eindigde op 4.39 minuten van De Baar. In het klassement staat hij nu op 22.41 minuten achterstand van Van Kasteren. Macik volgt op 51.07 minuten.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 10 - Trucks

Positie Coureur/monteur/navigator Team Tijd + verschil 1 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger #507 - Riwald Dakar Team 2u09m46s 2 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona #511 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.00.22 3 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders #502 - Team de Rooy +00.01.12 4 Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda #501 - MM Technology +00.01.23 5 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman #506 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.04.49