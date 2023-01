De ASO bracht dinsdagavond een korte verklaring naar buiten waarin zij bevestigde dat een Italiaanse man overleden was nadat ‘hij een ongeluk kreeg terwijl hij achter een duin naar de race stond te kijken’. In het statement was verder te lezen dat de betreffende persoon enkele uren later overleden was aan een hartaanval toen hij naar het ziekenhuis gebracht werd. Men deed op dat moment nog geen uitspraak over welk team betrokken was.

De stewards hebben klassementsleider Ales Loprais woensdag op de hoogte gebracht van het incident. De rijder van Tatra reed over een duin en kwam in de duinpan in aanraking met een 69-jarige man. Die krabbelde – zo blijkt uit beelden – wel weer overeind en is nog enkele uren in de duinen gebleven om naar de race te kijken. Pas later op de dag werd hij onwel, waarna de medische dienst werd ingeschakeld. Toen hij naar het ziekenhuis overgebracht werd, bleek hij een hartaanval te hebben. Er kon niets meer voor de man worden gedaan.

“Toen we terugkwamen van de negende etappe hebben ze mij op de hoogte gebracht van dit verdrietige nieuws”, zegt Loprais in een verklaring. “We lagen al in bed, maar de stewards van de Dakar lieten ons beelden zien van een ongeval tijdens de race. We hebben een man geraakt die ons fotografeerde terwijl hij in de duinen stond. Hij was gewond. Hij werd na twee of drie uur onwel en heeft een hartaanval gehad toen hij naar het ziekenhuis gebracht werd. Het heeft een mensenleven gekost, en indirect is het mijn fout omdat ik reed. Ik moet erkennen dat wij helemaal niets gemerkt hebben. We hebben onboards en andere videobeelden die dat bewijzen, maar dat verandert niets aan het feit dat de man overleden is.”

Loprais betuigt zijn medeleven aan de familie en nabestaanden van de man: “Ik wil graag mijn oprechte deelneming overbrengen aan zijn familie en vrienden. Het spijt me enorm dat dit incident heeft plaatsgevonden. Dit zal ik de rest van mijn leven meedragen.”

De organisatie en lokale autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar het incident. Loprais is uit de Dakar Rally gestapt. Hij was de klassementsleider bij aanvang van de tiende etappe. Zijn opgave betekent dat Janus van Kasteren de nieuwe leider in de wedstrijd is, al is dat op dit moment vanzelfsprekend van ondergeschikt belang.