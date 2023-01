Oud-winnaar Ricky Brabec verlaat Dakar Rally na crash

Ricky Brabec noteerde na 240 kilometer de tweede tijd op vijf seconden van Daniel Sanders. Kort daarna ging het mis. Brabec kreeg vrijwel direct medische assistentie van de organisatie en is overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. De Honda-rijder heeft de wedstrijd daarmee direct verlaten.

Brabec is al de tweede oud-winnaar in een paar dagen die de Dakar heeft moeten verlaten. Zondag ging Sam Sunderland al uit de wedstrijd. De titelverdediger brak zijn schouderblad en liep een hersenschudding op na een valpartij. Honda-rijder Joan Barreda zit nog wel in de wedstrijd, maar ook hij maakte maandag een klapper mee. De Spanjaard brak daarbij de grote teen van zijn linkervoet. Hij is dinsdagmorgen wel gewoon van start gegaan.

De Amerikaanse coureur Brabec was bezig aan zijn achtste Dakar. Hij schreef zondag de eerste etappe op zijn naam, het was de achtste ritzege in de Dakar Rally. Brabec won de Dakar in 2020 en was de eerste Amerikaan die de zwaarste rally ter wereld op zijn naam schreef.