In een korte verklaring bevestigt de organisatie het uitvallen van Sam Sunderland. "De regerend kampioen crashte bij kilometer 52 in de special stage en krijgt medische assistentie. Hij is bij bewustzijn en volledig mobiel, maar heeft zijn rug bezeerd. Hij is daarom naar het ziekenhuis van Yanbu gevlogen voor verder onderzoek."

Bij onderzoek in het ziekenhuis werd een breuk in het schouderblad geconstateerd. Ook heeft Sunderland een hersenschudding, zo laat GasGas-teammanager Norbert Stadlbauer weten. "Sam raakte na 52 kilometer een steen en sloeg over de kop. Zijn Dakar zit er vanwege een gebroken schouderblad en een hersenschudding op. Dat is heel spijtig. Hij had echt zijn zinnen gezet op een tweede achtereenvolgende overwinning, maar we hebben geluk dat hij niet ernstiger geblesseerd is geraakt."

Sunderland eindigde zaterdag op de negende plek in de proloog. Het is zijn zesde uitvalbeurt in tien deelnames. Ook in 2018 viel Sunderland uit nadat hij een jaar daarvoor de overwinning had behaald. Afgelopen jaar won Sunderland de wedstrijd met slechts één etappeoverwinning. Het was voor GasGas de eerste eindzege in de Dakar Rally.

Matthias Walkner en Luciano Benavides hebben vermoedelijk eerste hulp verleend bij de gecrashte Sunderland. Zij lagen redelijk vooraan bij het eerste tussenpunt, maar hebben sindsdien een grote achterstand opgelopen. Mocht dit daadwerkelijk zijn omdat ze Sunderland geholpen hebben, krijgen ze dat aan het eind van de dag gecompenseerd.

Sunderland is niet de eerste uitvaller deze Dakar. Zaterdag vloog de Spanjaard Eduardo Iglesias onderuit in de elf kilometer lange proloog. Hij brak beide sleutelbenen en ligt derhalve uit de wedstrijd.

Video: Bekijk hier de hoogtepunten van de proloog