Dat maakte de ASO bekend in een communiqué. “Door de aanhoudende problemen met het weer, waar rijders vandaag weer door geplaagd werden, en de vermoeidheid die we gezien hebben bij veel deelnemers, heeft de organisatie van de Dakar besloten om de zevende etappe tussen Riyadh en Al Duwadimi te schrappen voor de deelnemers bij de motoren en quads.”

Zij slaan de geplande special van 333 kilometer over en rijden in daglicht naar het marathonbivak van Al Duwadimi. De motorrijders hervatten de wedstrijd dan op zondag. De achtste etappe heeft een totale lengte van 346 kilometer. Maandag genieten de deelnemers van een rustdag in Riyadh, waar ze vrijdagavond ook al aangekomen zijn.

Het bivak van Al Duwadimi was door de regenval van de voorbije week niet bereikbaar voor de serviceteams, maar vrijdagmorgen is besloten dat er een marathonbivak opgezet wordt. De deelnemers overnachten dus zonder de service in Al Duwadimi en vertrekken zondag op de terugreis naar Riyadh voor de achtste etappe.