De jongste vrachtwagencoureur van het Dakar-veld begon sterk aan de Dakar van dit jaar. In de proloog eindigde hij op het podium en ook tijdens de eerste echte etappe van zondag kwam Van den Brink goed voor de dag. Hij werd derde achter teamgenoot Janus van Kasteren. Waar de andere Nederlanders in de problemen kwamen tijdens de eerste etappe, was het maandag de beurt aan Van den Brink. Teams nemen twee reservebanden mee en in de eerste helft van de proef verspeelde Van den Brink ze allebei.

“Na twee uitstekende dagen ging het vandaag minder goed”, doet Van den Brink junior zijn verhaal. “Het hoort er een beetje bij. Soms heb je zo’n dag dat het tegenzit. We hebben vier lekke banden gehad en niemand van ons weet precies waarom. Toen we de twee reservebanden eronder hadden zitten, moesten we op eieren rijden. Toch reed ik daarna nog twee keer lek.” Er zaten twee neutralisaties in de proef van maandag. “De derde band kreeg ik van pa bij de neutralisatie. Met zijn band hebben we nog veertig kilometer kunnen rijden. Ik deed nog een tandje terug om een vierde lekke band te voorkomen, maar toch gebeurde het.”

Vanaf dat moment was het wachten tot iemand te hulp schoot. “Gerrit Zuurmond hielp ons, al hebben we anderhalf uur moeten wachten. Het veld bij de trucks lag helemaal uit elkaar. We begonnen als derde en na de top-vijftien duurt het lang voordat er weer trucks voorbij komen. Ik ben heel blij met de hulp van Zuurmond. We zijn blij dat we de finish gehaald hebben en ondanks de lekke banden de achterstand beperkt is gebleven.”

De tweede etappe werd door velen omschreven als een van de zwaardere proeven die ze in de recente Dakars gehad hebben. Van den Brink ziet derhalve kansen in het vervolg van de wedstrijd. “De rally is nog lang en iedereen kan een slechte dag hebben. Wij hopen vooral volgende week in de duinen alsnog toe te kunnen slaan.”