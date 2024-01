Tijdens het eerste gedeelte van de 48-uursetappe in de Dakar Rally liet Adrien van Beveren al zien de specialist in de duinen te zijn, maar ook tijdens deel van de twee hield de Honda-coureur een razendsnel tempo vast. Om 6.00 uur lokale tijd (4.00 uur Nederlandse tijd) klom de Franse coureur op zijn motor om zijn weg te vervolgen en deed dat met verve. Toby Price had ook een goede nacht in het provisorische bivak, want met een goede inhaalrace werd de KTM-man nog tweede. Ricky Brabec verloor terrein ten opzichte van het eerste gedeelte in de lange special stage, maar een blik op het algemeen klassement zal hem goed doen. De Amerikaan heeft namelijk de leidende positie overgenomen van Ross Branch, die nog wel binnen een minuut achter hem staat.

De motorcoureurs wisten bij het ontwaken dat er nog 112 kilometer aan hoge duinen te wachten stond en dat het dus geen eenvoudige dag ging worden. Voor Barreda werd het al helemaal een dag om snel te vergeten. Al vroeg hield zijn Hero-machine er mee op en zelf repareren mocht niet baten. Zo kwam er een einde aan de Dakar voor de Spanjaard, die toch al een teleurstellende paar dagen achter de rug had met zeeën aan straftijd. Teamgenoot Branch had donderdag tijdens de eerste dag in de 48-uursetappe al veel tijd verloren en had ongetwijfeld de verwachting dat het gat verder op zou lopen, maar met een goed tempo wist hij de achterstand niet verder op te laten lopen.

De verrassing van de dag was Price. De Australiër was op donderdag al sterk en zette de stijgende lijn op vrijdag voort. Met de KTM wist hij zelfs wat tijd van de voorsprong van Van Beveren af te snoepen, maar het bleek aan de streep met vier minuten niet voldoende. Daniel Sanders kende ook een uitstekende 48-uursetappe en kwam als vierde in de tijdenlijsten terecht, nog voor Branch en Luciano Benavides. Laatstgenoemde coureur deed het in het slot van de etappe nog rustig aan en verloor wat terrein, maar is met een zesde tijd zeker niet ontevreden.

José 'Nacho' Cornejo deed minder goede zaken. De Chileen zag bij de finish dat hij zeker tien minuten trager was dan zijn concurrenten en moet in het klassement nu veel tijd goedmaken wil hij de Touareg Trophy winnen. Een tijdstraf van zes minuten helpt daar niet bij. Brabec heeft zoals gezegd de koppositie in de tussenstand overgenomen, voor Branch. Van Beveren is met zijn sterke optreden ook binnen tien minuten van de leider gekomen en mag stiekem ook hopen op meer.

Top-tien motoren zesde etappe Dakar Rally 2024