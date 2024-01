Aan het begin van de dag wisten de motorcoureurs in de Dakar Rally dat de route van de 48-uursetappe voor hen niet ingekort werd, dus voor hen stond maar liefst 609 kilometer verdeeld over twee dagen op het programma. De eerste dag van de twee werd een ware veldslag, waar de perfecte balans van snel rijden en van brandstof sparen een must was. Adrien van Beveren was daar het bekwaamst in en was met de Honda het snelste, vlak voor teamgenoot Ricky Brabec. Leider Ross Branch moest tijd toegeven en zag daardoor Brabec de virtuele leiding overnemen.

Net als bij de auto's was een goede startpositie van levensbelang, want de als eerst gestarte Joan Barreda had een heel moeilijke dag. De Hero-coureur baande een weg door de Saudische woestijn en gaf daarmee zijn achtervolgers een richting waar zij heen moesten. Brabec was in de openingskilometers degene die daar het meest profijt van had en sloeg al snel toe met snelle tijden. In zijn kielzog zat Adrien van Beveren die op de Honda liet zien een specialist te zijn in de duinen. Ook Pablo Quintanilla was prima begonnen. Niet veel later was duidelijk waarom de Chileen - die niet bekend staat als duinenspecialist - aan kon haken, want zijn benzinetank was nog voor het eerste tankpunt leeg. De 37-jarige rijder moest hopen op wat vrijgevige concurrenten om door te kunnen rijden en werd ook op weg geholpen, maar verloor veel tijd. Een zege in deze Dakar-editie lijkt daarmee van de baan. Degene die in ieder geval de Dakar-titel uit zijn hoofd kan zetten is Skyler Howes. In een vroeg stadium van de etappe begaf zijn Honda het en repareren was niet meer mogelijk. De Amerikaan is daarmee uitgeschakeld en moet de rest van de Dakar aan de zijlijn bekijken.

Naarmate de etappe vorderde werd duidelijk dat het de dag voor Adrien van Beveren was. De Fransman greep na bijna vierhonderd kilometer de snelste tijd en liet deze niet meer los. Brabec hield achter hem het snelle tempo van zijn teamgenoot goed bij, maar staat aan het einde van de dag al een minuut achter. Toby Price liet zien dat KTM ook mee kan doen en noteerde met een stabiele dag een vierde tijd. Daniel Sanders wilde na de dramatische start van zijn Dakar veel tijd goedmaken om de top-tien in het klassement weer in zicht te krijgen en met een voorlopige vierde plaats zit dat er zeker in voor de Australiër.

Video: Samenvatting eerste gedeelte 48-uursetappe Dakar Rally