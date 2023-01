Martin van den Brink verliest half uur door technische problemen

Teamgenoot Janus van Kasteren groeide de afgelopen dagen uit tot de belangrijkste tegenstander in de jacht op een historische Dakar-zege. De Brabander had donderdag een afspraak met de pechduivel en leverde 21 minuten in op Van den Brink. Voor de start van de etappe was het verschil in het klassement slechts een minuut in het voordeel van Van Kasteren. Daags na zijn ritzege ging het mis voor Van den Brink, uitgerekend op vrijdag de dertiende.

“De versnellingsbak schakelde niet hoger dan de vierde versnelling”, vertelt Van den Brink. . “In neutraal bleef die in drive staan. We konden daardoor niet harder dan 90 kilometer per uur.” Ook motorisch liep er een en ander mis: “De motor sloeg in noodloop, die moesten we een paar keer resetten en bovendien liep er nog een band af.” Ondanks de verloren tijd, bijna 32 minuten, geeft Van den Brink niet op. “Het is jammer, maar we zijn ook blij dat we binnen zijn en door de duinen gekomen zijn. Het is niet anders.”

Met nog twee etappes (in totaal wordt er nog 290 kilometer tegen de klok gereden) te gaan zijn de winstkansen van Van den Brink geslonken. “Niets is zeker in de Dakar Rally, we blijven strijden tot de laatste meter.”

Van de Laar schiet te hulp bij Van den Brink junior

Mitchel van den Brink schoof door de problemen van de Tsjechische rijder Jaroslav Valtr naar de vierde plek in het klassement, maar kwam zelf ook in de moeilijkheden. Op een hoge duin bleef hij steken. Muurvast. De equipe van Fried van de Laar Racing moest er aan te pas komen om de twintigjarige coureur los te trekken. Desondanks eindigde de equipe op de tweede plaats, Van de Laar klokte op de finish de vijfde tijd.

“We hebben een goed tempo gereden”, aldus Mitchel van den Brink. “We zijn alleen blijven steken op een hoge duin. Daar hebben we veel tijd verloren. Ben van de Laar heeft ons eruit getrokken en daar ben ik heel blij mee. Op eigen kracht konden we niet wegkomen. We hadden vandaag, gezien ons tempo en het tijdverlies op die duin, zeker voor de etappewinst kunnen gaan. Morgen is er een nieuwe kans en dan gaan we weer samen met m'n vader proberen een goed resultaat te boeken.”