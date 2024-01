Na een wat trage start van zijn Dakar Rally gaat het Martin Macik bij de trucks nu voor de wind. De Tsjech was op woensdag al de snelste en liet op donderdag in het eerste gedeelte van de 48-uursetappe zien dat hij zich op zijn gemak voelt in de duinen. In de eerste helft van de dag vocht de Iveco-coureur nog een gevecht uit met Mitchel van den Brink, waarna hij bij het meetpunt op 145 kilometer afstand nam. Janus van Kasteren had niet zijn dag en is virtueel de leiding in het klassement kwijt aan Macik.

Het was al snel duidelijk dat het gevecht om de snelste tijd tijdens de eerste dag van de lange special stage een duel tussen Van den Brink en Macik zou worden. Macik mocht als eerste starten en vertrok goed. Bij het eerste meetpunt lag de Tsjechische rijder echter een tikkeltje achter op Van den Brink, die vooraf aan de Dakar al vertelde dat hij in de duinen het verschil kan maken. Van Kasteren moest direct al een aantal minuten prijsgeven, maar vanwege zijn ruime voorsprong was er nog geen man overboord. Dat werd het wel bij de tweede keer dat de tijden werden opgemeten, want daar kwam Macik met rasse schreden dichtbij. Vlak voor het eerste bivak voor de coureurs in de 48-uursetappe was het pleit beslecht en is Macik de nieuwe virtuele leider. In het stuk vlak voor dat meetpunt verloor Van Kasteren ook veel tijd, waardoor ook de matig gestarte Ales Loprais in de tijdenlijsten voorbij stak. Van den Brink bleef ondertussen kalm, maar verloor wel beetje bij beetje terrein op Macik.

Verder in het veld hadden de Tatra's het erg lastig. Pascal de Baar en Jaroslav Valtr waren bij meetpunt één al op grote achterstand gezet. Vick Versteijnen en Teruhito Sugawara waren de enige twee die nog enigszins bij de snellere jongens konden blijven. Hun achterstand ten opzichte van Macik was bij het tweede meetpunt echter al meer dan 25 minuten. De dames van Ladies Team de Rooy waren na twee sterke dagen vroeg in de problemen geraakt. Na nog geen honderd kilometers gereden te hebben stonden zij al een uur achter op Macik.

In het klassement is nu Macik de nieuwe leider, Van Kasteren staat op bijna een kwartier tweede. Loprais staat nog derde en is met een dikke 25 minuten op toch wel grote achterstand gereden. Mitchel van den Brink heeft na twee goede dagen het gat virtueel op minder dan een uur gebracht, waardoor er stiekem gehoopt mag worden op een podiumplek.

Video: Samenvatting eerste gedeelte 48-uursetappe Dakar Rally 2024