48-uursetappe Dakar Rally: Wat is het, waar rijden ze langs en meer

Een nieuw element in de Dakar Rally voor de editie van 2024: de 48-uursetappe. Het is een speciale etappe verdeeld over twee dagen waarin de rijders tot het maximale gedreven worden. Op papier is het een losstaande etappe, maar in de praktijk voelt het anders. Motorsport.com legt alles over deze bijzondere etappe uit.

Wat is de 48-uursetappe in de Dakar Rally?

Het is een unieke en heel speciale etappe, waar de deelnemers van de motoren, de auto's en de trucks een andere route afleggen. De rally begint om 08.00 uur lokale tijd, om 16.00 uur diezelfde dag moeten de coureurs stoppen. Waar zij dan in de race zitten, of ze voorsprong of achterstand hebben, dat weten ze op dat moment niet. Dat zien ze pas bij het finishen van de etappe de dag erna. De deelnemers zoeken om 16.00 uur het dichtstbijzijnde kamp op om daar zelf - en dus niet met behulp van het team - de motor, auto of truck te repareren. Bovendien zullen ze slapen in een tent. Dat an sich is niet zo bijzonder, maar verdere basisvoorzieningen als toiletten zijn er niet.

Het duurt maximaal een uur om dit geïmproviseerde bivak te bereiken, zodat iedereen om 17.00 uur bij de tent is. Op de tweede dag vertrekken de coureurs vanuit het kamp waar ze hebben geslapen en van daaruit gaan ze bij zonsopgang naar de speciale etappe om een snelle tijd neer te zetten. Na deze etappe - die eigenlijk uit twee verschillende etappes bestaat - vliegen de coureurs van Shubaytah naar Riyad. In de Saudische hoofdstad kunnen de deelnemers uitrusten, de welverdiende rustdag staat daar te wachten.

Hoe ziet de route van de 48-uursetappe in de Dakar Rally eruit?

De motoren en auto's leggen niet hetzelfde aantal kilometers af. De tweewielers moeten in twee dagen 626 kilometer afleggen, terwijl de auto's en trucks 572 kilometer duinen voor de kiezen krijgen. De exacte route krijgen de coureurs - zoals altijd - bij het starten van de dag. Men rijdt door het beruchte woestijngebied genaamd Empty Quarter, een deel van de woestijn waar in de wijde omtrek geen bewoonde wereld is.

De logistieke uitdagingen van de 48-uursetappe in de Dakar Rally

De logistieke uitdagingen zijn enorm. De ASO is al maandenlang met dit project bezig. ASO-directeur David Castera heeft aan de media uitgelegd dat mensen van zijn organisatieteam al vijf dagen voor de etappe naar het Empty Quarter reizen om alles klaar te maken voor de monsteruitdaging. De organisatoren van de zwaarste race ter wereld stuurden een helikopter naar alle bivaklocaties om alles voor te bereiden. De Fransman vertelt over hoe de etappe is voorbereid: "De eerste week zit vol met uitdagingen en voor ons is de uitdaging groot. Ook voor ons is het controleren [van de regels] een grote uitdaging."

Aantal bivaks voor de 48-uursetappe in de Dakar Rally

Een van de grote vragen is hoeveel bivakken er zullen zijn in de 48-uursetappe van de Dakar Rally 2024. Castera verklaarde dat er maximaal zeven bivakken zullen zijn. Elk bivak krijgt zijn eigen letter, van A tot en met G. De racedirecteur legt uit dat de eerste stopplek bij kilometer 200 ligt, met een tweede op 250, zeer dicht bij de derde en vierde. Vanaf daar zou er elke 20 kilometer nog een stopplaats zijn.

De organisatie verwacht dat niemand het G-kamp kan bereiken en slechts drie of vier zouden de F kunnen halen. De locatie van de bivaks is ook niet zomaar gekozen. Zij liggen onderaan een duin, waardoor de coureurs niet kunnen zien wat hen de dag erna te wachten staat.

Hoe zien de bivaks eruit?

De coureurs zitten zo ver van de bewoonde wereld, dat zij behalve wat concurrenten niemand om zich heen zien. Zij krijgen alleen een tent, een slaapzak en beperkt te eten. ASO-directeur David Castera noemde het zelfs een 'militair rantsoen'. De organisatie geeft de deelnemers wel zes flessen water per persoon en bij het bivak is er ruimte om dat bij te vullen. Uitdroging wil de ASO koste wat kost voorkomen. Er zijn geen sanitaire voorzieningen bij de tenten, dus een grote of kleine boodschap moet midden in de woestijn gedaan worden. Er is ook geen douche beschikbaar.

Het gevaar van de 48-uursetappe in de Dakar Rally

De 48-uursetappe van de Dakar Rally kent een aantal voor de hand liggende gevaren, waarvan de belangrijkste is hoe een rijder wordt overgebracht in het geval van een ernstig ongeluk. De organisatoren zijn er echter van overtuigd dat er geen problemen zullen zijn als er een deelnemer moet worden geholpen, omdat het 'net als een normale etappe' is. David Castera verzekerde dat hij deze speciale etappe zou behandelen als elke andere twaalf, hoewel de afstand naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis groter is dan in de andere etappes. Vanaf het verste punt is het zo'n 150 tot 160 kilometer tot het ziekenhuis in de buurt. Als er zich een incident voordoet wordt de deelnemer naar Shubaytah gevlogen. Indien nodig reist de rijder door naar Riyad.