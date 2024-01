Blijdschap bij Van Kasteren na etappezege: "Feit is dat we eerste zijn"

Na de lichte teleurstelling van de maandagse etappe heeft Janus van Kasteren tijdens de vierde etappe van de Dakar Rally weer orde op zaken gesteld. De Brabander versloeg met ruime marge de concurrentie en heeft de leiding in het klassement weer overgenomen van Ales Loprais. Het regende na de sessie nog een aantal tijdstraffen, wat volgens de coureur meer dan terecht is. "Het was vandaag een snelle proef achter Loprais en [Martin Macik]. Die maakten natuurlijk veel stof, dus de eerste tachtig kilometer kon je niks. Dat was veel treintjerijden. Na tachtig of honderd kilometer reden Macik en Loprais verkeerd en wij zaten meteen op het goede pad. We wisten dat we ze daar in hadden gehaald, in ieder geval Macik. Tien kilometer later lag hij weer voor ons", vertelt de dagwinnaar in een eerste reactie na de etappe.

In de uitslag bleek dat daar de Tsjech een stuk afgesneden had en dat leverde hem een ruim half uur aan straftijd op. Dat afsnijden was Van Kasteren ook opgevallen. "We zagen hem later stilstaan, we wisten dus dat hij een waypoint gemist had. Die lag zo ver weg, die heeft hij laten liggen. Hij is ons daarna achterna gegaan", noemt de Brabander. "Ik verwacht eigenlijk dat Loprais die ook gemist heeft, maar daar ben ik niet honderd procent zeker van." Op het moment van schrijven (14.30 uur) is er nog niks bekend van een straf voor Loprais.

In het begin van de etappe was het dringen geblazen. De top zat dicht bij elkaar en elke fout kon zomaar wat plaatsen kosten. Iets wat bij de verplichte stop onderweg goed duidelijk werd. "We kwamen daar aan, eigenlijk met vijf trucks binnen ik denk dertig seconden", herinnert de in het dagelijks leven directeur van een machinefabriek zich. Wij gelukkig als eerste." Dat bracht hem in een goede positie. "We konden uit het stof blijven en het laatste stuk hebben we plankgas gereden. Het laatste stuk duinen was supermooi, net een achtbaan. Aan de finish als eerste, veel tijd goedgemaakt. Met de straftijd van die anderen is het helemaal een goede dag voor ons geweest voor het klassement."

Over die tijd is nog veel te doen. De ASO heeft na afloop van de etappe besloten de laatste sectie in de duinen niet mee te laten tellen, waardoor de einduitslag nog niet definitief is. Van Kasteren kan er weinig begrip voor opbrengen. "Er zouden te veel toeschouwers staan. Er stonden ook wel veel, maar voor mijn gevoel stonden ze goed aan de kant. Het is hun beslissing", zucht de titelverdediger. "Daar zal nog wel wat op volgen en tijdscorrecties komen. Feit is dat we eerste zijn en goede zaken doen in het klassement."