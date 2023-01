Van Kasteren loopt elf minuten in, De Baar blijft strijdvaardig

In de 359 kilometer lange etappe pakte Van Kasteren zijn tweede etappezege. Hij pakte op zijn belangrijkste concurrent Ales Loprais maar liefst elf minuten terug. In het klassement is het verschil daardoor teruggelopen tot 27 minuten met nog vijf etappes te gaan. Van Kasteren kende geen vlekkeloos begin toen al na tien kilometer een band klapte.

“We hebben elf minuten goedgemaakt op Loprais, dat is mooi”, zegt Van Kasteren voor de microfoon van Rallymaniacs. “Het zag er aan het begin niet naar uit dat we tijd goed zouden maken. Tien kilometer na de start klapte er een band af, ik was er flink chagrijnig van. De beadlock [het systeem waarmee de band gezekerd wordt op de velg] heeft er waarschijnlijk niet goed ingezeten, toen zat ik op eieren en ik dacht dat we veel meer last zouden krijgen.”

Na 136 kilometer kwamen verschillende deelnemers, waaronder Martin van den Brink, in de problemen bij het oversteken van een rivier. “Iedereen stond stil in de rivier, ik heb voor mijn gevoel 800 meter plankgas rechtdoor gereden met de ogen dicht. Ruitenwissers aan, maar dat hielp niet genoeg. Het moest met geweld. We hebben de banden afgelaten en konden de rivier uitrijden. Toen zagen we Martin en Macik staan. Ik heb nog even gedacht dat ik Martin daar weg zou kunnen trekken, maar het was daar zo nat. Ik zou mezelf daar ook vastgereden hebben. Toen zijn we verdergegaan, het ging goed. Er brak nog een spoorstang af, maar daarmee zijn we goed kunnen finishen.”

Het betekent dat Van Kasteren woensdag moet openen in de tiende etappe. Die gaat volledig door het Empty Quarter, het grootste woestijngebied ter wereld. De proef gaat over 114 kilometer. “Het schijnt een superzware dag te worden, het is maar net meer dan 100 kilometer. Dat zegt wel iets.”

De Baar blij met motorcrosservaring

Pascal de Baar greep in het kielzog van Van Kasteren net naast de overwinning. “Morgen proberen we het gewoon weer”, zegt een strijdvaardige De Baar. Hij kwam drie minuten tekort op Van Kasteren en kwam net als de Brabander goed door het modderbad. “Ik weet niet of het een overstroming was of een chott [moddermeer met een harde korst], maar op 130 kilometer in de proef was het een enorme bende. Macik en Van den Brink stonden tot de deuren vast in de modder. Ik was blij dat ik het hele jaar aan enduro en motorcross doe. Dat hielp me om door en langs de modder te komen.”

De Baar wilde in het tweede deel van de proef nog een gooi doen naar de overwinning. “De 200 kilometer naar de finish was het plankgas”, vertelt De Baar. “Daar kon je niet meer echt verschil maken als anderen geen fouten maakten. Ik wist dat Janus achter me was gestart en dus sneller was dan wij. Morgen gaan we er gewoon weer voor zitten en proberen we het nog een keer.”