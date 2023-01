Martin van den Brink muurvast in de modder: “Een pechdag”

Na 136 kilometer kwamen meerdere vrachtwagens in de problemen. Er was door de vele regen van de afgelopen dagen een enorme rivier ontstaan waar de deelnemers doorheen moesten. Met de motoren en auto’s ging dit nog wel, maar een groot deel van de zware vrachtwagens zakten er diep in. Martin Macik en Martin van den Brink waren als een van de eersten op dat punt en het ging mis.

“We begonnen heel goed. We reden al snel naar Loprais en Mitchel toe en passeerden ze ook”, zegt Van den Brink senior. “We kwamen bij een rivier en zagen dat Macik, die als eerste was gestart, muurvast stond. Wij besloten om hogerop de oversteek te maken. Op een plateau in het midden stonden we veilig. We moesten nog ongeveer 200 meter. We wilden de banden aflaten, maar dat lukte niet. We namen een aanloop, maar halverwege bleven wij ook in de modder steken.”

Er zat weinig anders op dan wachten op hulp. Op de rustdag was afgesproken dat Mitchel van den Brink, die in het klassement al op achterstand staat, in dienst zou rijden van Janus van Kasteren en zijn vader Martin. “We stonden daar hopeloos verloren. Gelukkig kwam Mitchel om te helpen. Janus ging er vervolgens omheen en kon zo verder. Mitchel en zijn mannen zijn gestopt en met de sleeplinten van Macik erbij kon hij ons eruit trekken. Hij heeft vervolgens ook Macik uit de modder getrokken.”

Gezien de omstandigheden valt het tijdverlies nog mee. In het klassement is Van den Brink een positie gezakt nadat Van Kasteren de etappe won. “We zijn daarna vol doorgegaan en stevig doorgereden naar de finish”, voegt Van den Brink toe. “We verliezen uiteindelijk 41 minuten. Dat is jammer, maar er komen meer van dit soort dagen. Laten we het erop houden dat wij vandaag pech hadden en het geluk nog komt.” In het klassement is de achterstand op raceleider Ales Loprais opgelopen tot 46.08 minuten.

Mitchel van den Brink hielp vader Martin, maar trok ook Macik uit het modderbad en hielp ook Iveco-collega Ben van de Laar nog een handje om uit de blubber te komen. Door zijn werk als wegenwacht is de twintigjarige Van den Brink zijn vijfde plek in het klassement kwijtgeraakt aan Jaroslav Valtr.