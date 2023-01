Update: Brabec wint eerste Dakar-rit na tijdstraf voor Sanders

De eerste etappe was zondagmorgen nog geen uur onderweg toen het bericht kwam dat de eerste topfavoriet voor de eindzege het strijdtoneel heeft verlaten. Sam Sunderland ging na 52 kilometer onderuit en heeft de wedstrijd met een rugblessure moeten verlaten. Hij is door de medische dienst van de organisatie overgebracht naar het ziekenhuis van Yanbu. Dat alles gebeurde ver achter coureur Mohammed Balooshi, die de ondankbare taak kreeg om de proef te openen. Dat was niet eenvoudig. De coureur uit de Verenigde Arabische Emiraten verloor al vroeg in de etappe veel tijd waardoor Honda-fabrieksrijder José Ignacio Cornejo en Husqvarna-coureur Skyler Howes het veld aanvoerden.

Zij handhaafden zich gedurende etappe bij de eerste tien, maar coureurs die nog later gestart waren vochten om de dagzege. Bij het eerste tussenpunt was Sunderland nog de snelste, na zijn crash nam Ricky Brabec het heft in handen. De Amerikaan werd bij het derde tussenpunt na 133 kilometer koers afgelost door landgenoot Mason Klein, die vanaf dat moment de snelste tijden noteerde. Bij de doorkomst op kilometer 277 leverde hij wel een groot deel van zijn voorsprong in op Daniel Sanders. De marge ging van 1.26 minuten naar een schamele 20 seconden bij het ingaan van de laatste 90 kilometer.

In die laatste fase van de proef veranderde het landschap. De tracks vol met verraderlijke afstapjes en rotsblokken werden ingeruild voor meer zanderige pistes, waar de motorrijders zelfs de eerste duinen moesten trotseren. Dat bleek nog een lastig deel te zijn. Klein leverde ten opzichte van verschillende coureurs wat tijd in en dat zorgde ervoor dat Honda-coureurs Pablo Quintanilla en de eerdergenoemde Brabec sneller waren. Quintanilla pakte 47 seconden ten opzichte van Klein, Brabec volgde op slechts 3 seconden van zijn teamgenoot. Daarna was het wachten op Daniel Sanders, die met de 25e stek een gunstige startpositie had.

Sanders maakte in de laatste fase ruim een minuut goed op klein en was na 3 uur en 31 minuten klaar met zijn proef. Hij bleek de snelste te zijn voor Quintanilla, Brabec en Joan Barreda (eveneens van Honda). Na het uitlezen van de GPS-apparaten bleek echter dat Sanders, Quintanilla en Barreda op een bepaald stuk te snel gereden hadden. Zij kregen daarvoor een tijdstraf. In het geval van Barreda ging het om 60 seconden, Sanders en Quintanilla kregen 120 seconden tijdstraf. De uitslag werd daardoor aardig opgeschud.

Brabec werd uitgeroepen tot winnaar voor KTM-fabrieksrijder Kevin Benavides en Klein. Barreda viel terug naar de vierde plek voor Toby Price en Sanders. Quintanilla werd zevende voor Skyler Howes en Adrien van Beveren. José Ignacio Cornejo werd als tiende geklasseerd.

Matthias Walkner verloor al vroeg in de etappe veel tijd. Hij bereikte de finish op achttien minuten achterstand van Sanders. Mogelijk is hij gestopt bij Sunderland om eerste hulp te verlenen. Dat zal later in de officiële uitslag duidelijk worden.

Mirjam Pol was de beste van onze landgenoten in koers. Ze kwam op de 63e plek aan de finish Wesley Aaldering volgde op de 67e plek. Beide rijders zaten in de tweede helft van de proef al tussen de snellere auto's.

Uitslag: Etappe 1 - Dakar Rally 2023 - motoren (update)

Positie Merk Coureur Team Tijd Verschil 1 R. BRABEC (USA) #2 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03:31:10 2 K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING 03:31:54

+ 00:44 3 M. KLEIN (USA)

#9 - BAS WORLD KTM RACING TEAM 03:31:54 + 00:44

4 J. BARREDA BORT (ESP) #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM 03:32:20 + 01:10 5

T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING 03:32:59 + 01:49 6

D. SANDERS (AUS) #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 03:34:00 + 01:50 7

P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03:33:07 + 01:57 8

S. HOWES (USA) #10 - HUSQVARNA FACTORY RACING 03:34:17 + 03:07 9

A. VAN BEVEREN (FRA) #42 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03:34:57 + 03:47 10

J. CORNEJO FLORIMO (CHL) #11 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03:37:25