Het is de vijfde opeenvolgende keer dat de Dakar Rally wordt gehouden in Saudi-Arabië. De uithoudingsproef begint op 5 januari met een proloog en eindigt twee weken later, op 19 januari. De deelnemers krijgen in deze twee weken een parcours van in totaal 5.000 kilometer voorgeschoteld. De route, die voor zestig procent nieuw is, begint in de oude stad Al-Ula. Via het Lege Kwartier wordt vervolgens naar de finish gereden in Yanbu, in het westen van Saudi-Arabië aan de Rode Zee.

“Het wordt een geweldige uitdaging, net als afgelopen januari”, zegt racedirecteur David Castera. De grootste noviteit is de zogeheten ‘48h chrono stage’. Dit is een etappe over twee dagen, waarbij de coureurs worden verspreid over acht bivakken, afhankelijk van waar ze zich op de eerste dag om 16.00 uur bevinden. De volgende ochtend begint om 7.00 uur het tweede deel van de etappe, die in totaal maar liefst 600 kilometer lang is.

De ‘48h chrono stage’ vindt plaats in het Lege Kwartier, met twee verschillende routes: één voor de motoren en quads en één voor de auto’s en trucks. Op deze manier kunnen de auto’s en trucks niet profiteren van de bandensporen van de motoren en zijn ze dus nog meer aangewezen op hun eigen navigatievaardigheden.

Janus van Kasteren was in de 2023-editie van de Dakar Rally de beste bij de trucks, terwijl Nasser Al-Attiyah triomfeerde bij de auto’s. Bij de motoren en quads was de eindzege voor respectievelijk Kevin Benavides en Alexandre Giroud.