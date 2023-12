Dakar 2024: Parcours, geschiedenis en meer

Terwijl de meeste raceklassen middenin hun winterpauze zitten, maken de deelnemers aan de Dakar Rally zich op voor hun moment in de spotlights. Op 5 januari gaat het spektakel in Saudi-Arabië los en met de etappes die op het programma staan, staan alle seinen op groen voor een spannende editie. Motorsport.com neemt jullie mee langs de geschiedenis en het parcours van 2024 van de wereldberoemde rally.

Wat is de Dakar Rally?

De meeste rally's zijn al slopend, maar de Dakar Rally spant wel de kroon. De rallykaravaan gaat dwars door de woestijn, met auto's, motoren, quads en de trucks. Dat doet het circus al sinds 1979. De Franse coureur en avonturier Thierry Sabine was toen zo dapper om een rally op te zetten die van de Franse hoofdstad Parijs naar de Senegalese hoofdstad Dakar trok, waar de rally nog altijd de naam aan te danken heeft. Sabine kwam op het idee tijdens een eigen avontuur door de Sahara, waar de Fransman verdwaalde en dacht dat dit een ideaal gebied zou zijn voor de amateurs om te trainen. Sabine kon overigens niet lang genieten van zijn rally: in 1986 overleed de avonturier tijdens een helikoptercrash in Mali. De rally bleef nadien doorgaan onder het motto waarmee Sabine altijd rondreed. "Een uitdaging voor hen die deelnemen, een droom voor hen die achterblijven."

De Dakar werd tot en met 2007 naar Senegal gereden. In 2008 werd de rally namelijk een paar dagen voor het feest losbarstte afgeblazen. Dat was voor geen vrolijke reden, maar door een terroristische dreiging ging de Amaury Sport Organisation over tot het besluit om een streep te zetten door die editie. Uit veiligheidsoverwegingen besloot de ASO om de rally helemaal uit Afrika weg te halen, want in 2009 werd er geracet in Zuid-Amerika. Elf keer gingen de rijders dwars door het Zuid-Amerikaanse continent heen, waarna in 2020 de overstap naar Saudi-Arabië werd gemaakt. Sindsdien is het Arabisch schiereiland de plek waar geracet wordt.

Wat is het parcours van de 2024 editie?

Hoewel het exacte routeboek nog niet helemaal bekend is, heeft de ASO al wel bekendgemaakt waar de coureurs ongeveer gaan racen. Vooraf is al wel bekend dat ook de nieuwkomers kansen hebben, want op zo'n zestig procent van het parcours is de rally nog niet eerder geweest. Ook noemde ASO-directeur David Castera bij de bekendmaking van de route al dat de editie van 2024 de zwaarste ooit gaat worden, met verborgen waypoints en gigantische duinen. De rijders beginnen op 5 januari met de proloog in Alula aan hun avontuur en op 19 januari finishen de deelnemers in Yanbu. Er wordt zo'n 5.000 kilometer afgelegd voordat men de finish bereikt.

Het meest in het oog springende is de 48 uur durende Chrono Challenge. In twee dagen rijden de coureurs bijna 600 kilometer en moeten rond 16 uur hun dag stoppen om naar het dichtstbijzijnde bivak te rijden. Dat is wel een zogenaamde Empty Quarter, dus heel veel ruimte voor reparaties is er niet. Ook zijn de deelnemers verder volledig afgesloten van informatie over waar de concurrentie zich bevindt, dus de rijders zullen niet weten wat hun plek in de rally op dat moment is. Om 7 uur in de ochtend mogen zij hun weg weer vervolgen en finishen dan in Shubaytah. De rustdag de dag erna in Riyad is welkom, want ook etappe zeven is direct een uitdaging. Het is zelfs de langste eendaagse etappe, namelijk 483 kilometer.

Etappes Dakar Rally 2024: