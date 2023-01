Carlos Sainz Sr. was genoodzaakt om de Dakar Rally na de negende etappe te verlaten, omdat de zestigjarige Spanjaard na slechts zes kilometer zwaar crashte. De vader van de gelijknamige F1-coureur landde met zijn Audi ondersteboven toen hij over een duin heen probeerde te manoeuvreren, waardoor hij een harde impact op zijn voorkant en vervolgens op zijn dak te verduren kreeg. De rally-legende was al met de helikopter onderweg naar het ziekenhuis toen hij besloot om nog een poging te wagen, maar de drievoudig Dakar-winnaar viel niet veel later alsnog definitief uit door zijn kapotte wagen.

Sainz tweette daags na de finish van de Dakar dat hij onderweg naar huis langer last bleef houden van zijn rugpijn dan normaal. “Na medisch advies, heb ik mezelf verder laten checken om vast te stellen hoe ernstig mijn blessure was”, vertelt de Spanjaard in zijn tweet. “Helaas waren de resultaten niet positief, aangezien ik twee wervels in mijn rug gebroken heb. Het goede nieuws is dat beide breuken stabiel zijn en vanaf nu is mijn prioriteit om zo snel mogelijk te herstellen.” De twee wervels die Sainz heeft gebroken zitten aan de bovenkant van zijn ruggengraat, ter hoogte van de schouderbladen.

De legendarische rallycoureur begon zeer sterk aan de 45e editie van de Dakar. Tijdens de derde etappe was de Spaanse coureur klassementsleider, maar kort daarna werd er roet in het eten gegooid door een mechanisch probleem. In een poging om de verloren tijd goed te maken, crashte Sainz tijdens de zesde etappe stevig waardoor een wiel van zijn auto afbrak. De zestigjarige rijder leek in de achtste etappe af te stevenen op een overwinning, maar deze werd hem afgenomen. Hij ontving een tijdstraf van vijf minuten.