Audi krijgt meevaller in Dakar: "Vanaf etappe 5 meer vermogen"

W2RC is de organisatie achter het wereldkampioenschap Cross-Country, georganiseerd door de ASO en de FIA. Woensdagmiddag rolde er een verklaring in de digitale postbus waarin een aanpassing aan de ‘Equivalence of Technology’ bekendgemaakt werd. Dit is het subreglement waarmee gezorgd wordt dat alle wagens gelijkwaardig aan elkaar presteren. Elders in de autosport wordt dit doorgaans een ‘Balance of Performance’ genoemd.

“Naar aanleiding van data-analyse van de wagens die deelnamen in de T1.U en T1+-klasse tijdens de etappes 1, 2 en 3 van de Dakar Rally 2023, heeft het W2RC-comité in overeenstemming met Artikel V1 13.3 van de Cross-Country Rally Sporting Regulations het volgende besloten: het maximale vermogen van de T1.U-wagens, zoals omschreven in Artikel 285-12 van Appendix J, neemt toe met 8 kW (het nieuwe vermogen komt op 266 kW, uitgezonderd de efficiëntie-coëfficient). De beslissing is geldig vanaf de vijfde etappe van Dakar Rally 2023.”

De Audi’s zijn in de Dakar Rally 2023 de enige wagens die onder het T1.U-reglement vallen. Zij krijgen er met ingang van donderdag omgerekend zo’n 10,7 pk bij. Het vermogen van Toyota en BRX blijft hetzelfde als waar ze de wedstrijd mee begonnen.

Audi moet in de achtervolging

De openingsfase verliep niet bepaald vlekkeloos voor de Audi’s van Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel en Mattias Ekström. Sainz schreef de eerste twee etappes op zijn naam, maar verloor dinsdag veel tijd vanwege problemen met de wielophanging. Ekström verloor al meerdere dagen veel tijd, Peterhansel herstelde zich na twee moeilijke etappes tijdens de rit van woensdag. Hij werd tweede. In het klassement bezet hij de derde plek achter Nasser Al-Attiyah en Yazeed Al-Rajhi (beiden van Toyota).

Al-Attiyah blijkt een voorspellende gave te bezitten. Hij erkende woensdag direct na afloop van de etappe al dat Audi nog niet uitgeschakeld is. “Stéphane is een goede coureur, Audi is aan het pushen, maar wij doen ons best ook. Carlos staat ook niet ver achter ons. Het is nog een lange rally, dus we zullen elke dag geconcentreerd moeten zijn.”