Loeb verslaat Peterhansel in titanenstrijd vierde etappe Dakar Rally

Stéphane Peterhansel hield zich tot nu toe eigenlijk afzijdig in deze Dakar Rally. Monsieur Dakar kwam met zijn Audi tot nog toe amper in het stuk voor. Dat veranderde na zijn vierde plaats op dinsdag en zijn gunstige startpositie in de vierde etappe. Bij de eerste tijdsmetingen was de Fransman telkens de snelste, maar groot werd de voorsprong nooit. Na 211 kilometer was de marge maximaal 1.17 minuut op Sébastien Loeb, daarna begon de BRX-rijder tijd terug te pakken. Op kilometer 327 noteerde Loeb vervolgens voor het eerst de snelste tijd en die voorsprong gaf hij niet meer weg. Het werd nog wel spannend: Peterhansel naderde de WRC-legende tot op dertien seconden. Toch was Loeb de winnaar in de etappe met start en finish in Ha’il.

Carlos Sainz toonde ook beterschap na zijn tijdverlies (bijna een uur) in de vorige etappe. El Matador kon zich nooit echt bemoeien met de strijd om de etappezege, maar sloeg wel een gaatje met Nasser Al-Attiyah en Yazeed Al-Rajhi en werd derde. Al-Attiyah werd vierde op 2.06 minuten van Peterhansel, Al-Rajhi sloot aan op de vijfde plek en gaf meer toe: 7.04 minuten.

Henk Lategan ligt sinds de eerste etappe onder het vergrootglas bij de organisatie. Hij kreeg onder meer een straf van twintig minuten voor het negeren van de sentinel (het systeem waarmee snellere deelnemers kunnen aangeven dat ze de langzamere deelnemer willen inhalen). Lategan kwam woensdag op de zesde plek aan de meet, Mattias Ekström finishte op de zevende plek voor Luca Moraes, Giniel de Villiers en Romain Dumas.

Erik van Loon verloor vroeg in de etappe tijd door een lekke band en problemen met het loskrijgen van het wiel. In de eerste 200 kilometer lag het parcours vol stenen en rotsen en kwam Van Loon niet in zijn ritme. Daarna ging het beter. De Toyota-rijder kwam op 33.14 minuten aan de finish. Voor de broers Coronel is de top-twintig eindelijk een feit. Ze bereikten als zeventiende auto de finish op 44.30 minuten achterstand.

In het klassement heeft Al-Attiyah zijn voorsprong uitgebouwd tot 18.18 minuten op Al-Rajhi. Peterhansel is opgeklommen tot de derde plek, hij staat op 18.52 minuten achterstand.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 4 - Auto's

Positie Merk Coureur Team Tijd + verschil 1 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) #201 - BAHRAIN RAID XTREME 4:11:34 (1e) 2

S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) #204 - TEAM AUDI SPORT +0:13 (2e) 3

C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) #207 - TEAM AUDI SPORT +1:50 (3e) 4

N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (FRA) #200 - TOYOTA GAZOO RACING +2:06 (4e) 5

Y. AL RAJHI (SAU) D. VON ZITZEWITZ (DEU) #202 - OVERDRIVE RACING +7:04 (5e) 6 H. LATEGAN (ZAF) B. CUMMINGS (ZAF) #217 - TOYOTA GAZOO RACING +7:23 (6e) 7

M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) #211 - TEAM AUDI SPORT +10:45 (7e) 8 L. MORAES (BRA) T. GOTTSCHALK (DEU) #230 - OVERDRIVE RACING +13:48 (8e) 9 G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) #205 - TOYOTA GAZOO RACING +16:11 (9e) 10 R. DUMAS (FRA) M. DELFINO (FRA) #231 - REBELLION RACING +32:22 (10e)