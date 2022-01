Hoe Audi de verwachtingen in de Dakar Rally eigenlijk overtrof

Na 257 kilometer in de eerste etappe was de Dakar Rally eigenlijk al beslist. Alle toprijders gingen in de tweede etappe al de mist in. Behalve eentje: Nasser Al-Attiyah. Met zijn navigator Mathieu Baumel, die alom geroemd wordt als de beste cross-country navigator ter wereld, had de Qatarese Toyota-coureur direct een streepje of drie voor op de rest. Vanaf dat moment was het voor Al-Attiyah een kwestie van managen en uitrijden, op weg naar zijn vierde eindoverwinning in de Dakar Rally. Uit het Audi-kamp kwamen geluiden dat Al-Attiyah vuil spel gespeeld zou hebben: hij zou voorkennis hebben gehad van het terrein. Topman Sven Quandt liet dat bommetje vallen bij een Spaans televisiestation, maar vergat vervolgens met bewijs te komen en de optie tot protest werd ingetrokken. Case closed. De wedstrijd ging door, maar de discussie alleen al kan gezien worden als een smet op een verder soepel verlopen Dakar.

Het debuut van de Audi RS Q e-tron ging zeker in de eerste week niet vlekkeloos. Stéphane Peterhansel stond al in de eerste etappe met brokken. De achterwielophanging brak af na een akkefietje met een steen. Voor Carlos Sainz en zijn bijrijder Lucas Cruz is navigeren wel vaker lastig gebleken. Meestal krijgen andere partijen de schuld, maar in dit geval zaten Sainz en zijn vertrouwde navigator zelf fout. Ook El Matador werd op de eerste serieuze dag van de rally een kopje kleiner gemaakt. Van Mattias Ekström werd eigenlijk nog het minste verwacht. Als vaandeldrager van het merk uit Ingolstadt was hij een logische coureur in de derde wagen, maar hij kwam met welgeteld een halve Dakar ervaring aan het vertrek in Jeddah. Dat is bijzonder weinig bagage, zeker met teamgenoten als Sainz en Peterhansel. Ook de Zweed ging op dat beruchte punt in de tweede etappe in de fout, maar hij wist van alle Audi-rijders de schade nog het meeste te beperken. Al was wel duidelijk dat een uur dichtrijden op een heersende Al-Attiyah een moeilijk karwei zou worden.

Vibraties

Waar zat de zwakke plek van de futuristisch ogende Audi? Het was niet de koeling, zoals voorafgaand aan de Dakar beweerd werd. De Duitse fabrikant had in het testwerk wel degelijk problemen met de wijze waarop de elektromotor én de interne verbrandingsmotor (voorheen gebruikt in de DTM) hun warmte kwijt moesten. Er werd hard gewerkt om dergelijke zaken op te lossen, iets waar een gigant als Audi ook toe in staat behoort te zijn. De achterwielophanging vormde vervolgens wel een probleem en dat kan ook geweten worden aan een klein stukje onervarenheid bij het merk. Ondanks dat men de handen ineensloeg met Quandt en Gerard Seesing van de vaderlandse schokdemperleverancier Reiger, bleken de krachten van de constant draaiende elektromotor groter dan vooraf berekend. De vibraties zorgden ervoor dat zo’n beetje alles los begon te lopen. Vooral op de verbindingen was dit een probleem en niet zozeer in de proeven zelf, al hebben de coureurs diverse malen moeten sleutelen of zelfs moeten wachten op de assistentietruck van Audi.

De klassementen van de drie coureurs lagen op dat moment al aan gruzelementen, jagen op dagsucces was de enige manier om nog een punt te maken. Sainz deed dat al voor de rustdag. Hij was de eerste bestuurder van een hybride die een dagzege pakte in de Dakar. Stilaan kreeg men bij Audi steeds meer vertrouwen in het product en werd de wagen betrouwbaar. De vooruitgang van de techniek in de rally zelf werd duidelijk, maar ook het vertrouwen dat de coureurs hadden in het materiaal. Na de rustdag stond er elke dag minstens één Audi in de top-vijf van het dagklassement en in de achtste etappe stonden ze zelfs alle drie bij de eerste vijf.

Sterk in de duinen

Voor Monsieur Dakar was het even omschakelen naar het elektrisch aangedreven concept, maar Peterhansel kon er wel aan wennen. “Ik heb vele concepten gereden in de woestijn, maar de Audi RS Q e-tron is simpelweg fantastisch in de duinen. De elektrische aandrijving met een goede hoeveelheid koppel past heel goed bij mijn stijl.”

De uitvalbeurt vroeg in de rally was voor Audi een vloek, maar tegelijkertijd ook een zegen. Het is onmogelijk om twee weken in race-omstandigheden te testen op het meest uitdagende parcours dat een autofabrikant maar kan krijgen. “We hebben de afstelling van de wagen gedurende de rally steeds beter kunnen verfijnen, allemaal met dank aan onze engineers”, vertelde Sainz, die het niet kon nalaten om nog even een trap uit te delen aan de organisatie vanwege het ‘foutieve’ roadbook in de tweede etappe. Ekström had veruit de minste ervaring, maar spitste zijn oren als de ervaren rotten aan het woord kwamen. “Ze hebben me enorm veel tips gegeven en ik kwam steeds beter in mijn ritme”, aldus Ekström. “De duinen blijven voor mij een grote uitdaging. Ik heb hier vaak op safe gereden en niet heel hard aangevallen.”

Dat Audi tijdens de rally tegen verschillende kinderziektes aan zou lopen, was vooraf wel duidelijk. Maar met vier etappezeges en een schat aan ervaring kan het Duitse merk met vertrouwen werken aan een serieuze gooi naar eremetaal. Bovendien heeft Audi voor zichzelf een voedingsbodem gecreëerd voor techniek die over niet al te lange tijd gangbaar moet worden voor straatauto’s. De Dakar Rally is daarvoor, dankzij de vrije ontwikkeling die grote fabrikanten in deze wedstrijd krijgen, een uitstekend platform. Beter dan bijvoorbeeld de Formule E, waar merken voor een deel gebonden zijn aan het materiaal dat ze geleverd krijgen en ondanks de snelle verbetering in techniek geremd worden. In de Dakar is voor dergelijke eenheidsworst geen plaats.

De successen van Audi in deze editie van de rally vormen allerminst een garantie voor een lange toekomst van het merk in de rallysport, zo is de afgelopen tijd vaker gebleken met de soms onnavolgbare beslissingen van de hoge heren bij verschillende autofabrikanten. Audi kan, als het zo doorgaat, volgend jaar gewoon meestrijden om een overwinning in de meest prestigieuze rally ter wereld. En die kans komt toch eerder dan we tot enkele weken geleden hadden gedacht.