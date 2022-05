Rossi erkent: Moet sneller op snelheid komen in GT-auto

Valentino Rossi maakt dit jaar zijn fulltime racedebuut in de autosport, nadat hij eind vorig jaar zijn MotoGP-helm aan de wilgen hing. De legendarische Italiaan racet dit jaar voor het Belgische WRT met een Audi R8 LMS GT3 Evo II in de GT World Challenge. Afgelopen weekend was dat kampioenschap te gast op Brands Hatch voor de openingsronde van de Sprint Cup. Rossi klokte aan het einde van de tweede race van het weekend competitieve tijden en eindigde met teamgenoot Frederic Vervisch op een verdienstelijke achtste plaats.

De Italiaan is er inmiddels achter dat de raceweekends heel wat lastiger zijn dan de testdagen die hij in de aanloop naar het seizoen afwerkte. “Aan het einde van een testdag is het gemakkelijker om op de limiet van de auto te rijden”, erkent Rossi. “In een test kan je je volledig focussen op het rijden in de auto. In een raceweekend, met name in de race, is dat heel moeilijk. Er rijden dan heel veel auto’s, er gebeurt heel veel om je heen. Je krijgt niet vijf ronden de tijd om te wennen aan het gevoel in de auto. Je moet beginnen, bang, en je snelste ronde rijden. Op dit vlak maken de goede rijders een groot verschil met mij. Ik moet daar aan werken.”

Rossi was met name in de slotfase van de tweede race goed onderweg. In die fase noteerde hij zijn snelste ronde: een 1.23.852. De snelste tijd van teamgenoot Vervisch was eerder in de race een 1.23.704. Volgens de MotoGP-legende heeft hij een belangrijke stap gezet gedurende het weekend: “Ik heb mijn rondetijden flink verbeterd, met name aan het einde van de tweede race. Ik voelde me toen comfortabeler met de auto en de baan. Van die laatste ronden heb ik echt genoten.”

De volgende ronde van de GTWCE Sprint Cup vindt plaats van 13 tot 15 mei op het Franse Magny-Cours.