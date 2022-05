Rossi scoort eerste top-tien in tweede GTWCE-race Brands Hatch

Frederic Vervisch nam zondagmiddag de start voor zijn rekening in de tweede race op het iconische circuit in het zuidoosten van Engeland. De Belgische coureur kon na de uitgestelde start door lichte regenval al snel wat plekken goedmaken en bracht de wagen in de top-tien in de pits. Na een ietwat langzame pitstop vertrok negenvoudig wereldkampioen Rossi voor het tweede deel van de zestig minuten durende wedstrijd.

Rossi kwam in de laatste tien minuten onder flinke druk te staan van Thomas Drouet in de AKKA ASP-Mercedes. De Italiaan slaagde erin Drouet van het lijf houden na een aantrekkelijk duel. De achtste plaats was daardoor een feit voor Rossi, die dit weekend voor het eerst actief was op het Britse circuit en tevens voor het eerst in het Sprint-format van de GTWCE uitkwam. Dankzij P8 haalde Rossi ook zijn eerste punten van het seizoen. De tweede race van het weekend werd gewonnen door Timur Boguslackiy en Rafaele Marciello.

Eerder op de dag eindigden Vervisch en Rossi op de dertiende plek in de eerste race. In die races ging de overwinning naar Ulysse de Pauw en Pierre Alexandre Jean.