24 uur van Spa: Lionspeed Porsche wint na start vanuit de pitlane

Lionspeed GP behaalde de overwinning tijdens de 79e editie van de 24 uur van Spa na vanuit de pitstraat te zijn gestart, en versloeg de #48 Winward Mercedes en de #51 AF Corse Ferrari voor de hoogste trede van het podium voor een recordpubliek van 132.000 toeschouwers.

De triomf betekende de grootste prestatie in de teamgeschiedenis voor Lionspeed GP. Coureurs Ricardo Feller, Thomas Preining en Bastian Buus pakten de zwart-witgeblokte vlag na een ongelooflijke inhaalrace waarin ze oorspronkelijk vanuit de pitstraat waren gestart.

Het resultaat markeert de eerste algemene overwinning voor de 992-generatie Porsche 911 GT3 R op Spa, en de eerste zege van de Duitse fabrikant tijdens het evenement sinds 2020.

Terwijl alle drie de coureurs hun eerste overwinningen in ’s werelds grootste GT3-race vierden, was het voor Lionspeed de tweede algemene Pro-klassezege in GT World Challenge Europe, na zijn Sprint Cup-succes in race twee op Brands Hatch.

Startend vanuit de pitstraat sneed de Porsche in de openingsfase gestaag door het veld. Het team profiteerde vervolgens van een reeks nachtelijke Full Course Yellows en Safety Cars om zich vooraan in het veld te positioneren, terwijl de 911 GT3 R (992) met elk voorbijgaand uur steeds competitiever werd.

De race kwam uiteindelijk neer op een laatste sprint van drieënhalf uur. De Lionspeed-inschrijving had een uur eerder al de leiding genomen tijdens een cyclus van pitstops.

Toen de race voor de elfde keer werd hervat, sloeg Preining meteen een gat terwijl zijn achtervolgers hard vochten om P2, waardoor de voormalige DTM-kampioen een comfortabele voorsprong kon opbouwen, die in de laatste drie uur alleen nog beheerd hoefde te worden.

De strijd om de tweede plaats was fel, met een spannende driestrijd tussen de #48 Winward Mercedes van Lucas Auer, Maro Engel en Luca Stolz, de #51 AF Corse Ferrari van Alessio Rovera, Tommaso Mosca en Nicklas Nielsen, en de #22 Schumacher CLRT Porsche van Ayhancan Guven, Matt Campbell en Frederic Makowiecki.

Dubbele lekke band voor Ferrari

De #51 beleefde een achtbaan van een race. In de verzengende hitte aan het begin van de race was de Ferrari 296 GT3 Evo de onbetwiste tempomaker. Een lekke band na slechts vier en een half uur racen bracht het team echter een zware klap toe en kostte het anderhalve ronde.

De Italiaanse formatie slaagde erin zich ’s nachts met slimme tactiek terug op de leidende ronde te werken. Tijdens de overgang van FCY naar Safety Car sloeg de #51-auto een pitstop onder FCY over om de leider op de baan in te halen. Door te wachten tot het veld achter de Safety Car was samengepakt om zijn stop te maken, bleef hij met succes in dezelfde ronde als de leider.

Net toen hij weer aansloot in de strijd om de leiding, kreeg Mosca opnieuw een lekke band in een duel met Luca Stolz. Hoewel deze tweede tegenslag de auto in dezelfde ronde als de leider hield—en de laatste Safety Car hem weer helemaal terug in de strijd bracht—was het dominante tempo van de openingsuren verdwenen toen de omgevingstemperaturen in de slotfase onder de 30 graden Celsius zakten.

Met nog één uur te gaan forceerde Rovera zich voorbij Guven bij Les Combes met een stevige, ellebogen-uit-manoeuvre. AF Corse probeerde vervolgens de ‘”Mamba” te undercutten met een vroege laatste pitstop, maar Rovera kwam net achter de #87 Winward Mercedes terug op de baan. Het was geen verrassing dat Gabriele Piana allesbehalve meewerkte, waardoor de Ferrari hard moest werken om erlangs te komen en de #48 voorop kon blijven.

Intern merkdrama voor Porsche

Daarvoor was Guven in het middelpunt van de controverse beland na een felle, stint-lange interne merkstrijd met Morris Schuring in de #2 Boutsen VDS Porsche.

In de laatste ronde vóór hun geplande pitstops zette Guven een late divebomb in bij La Source. De actie resulteerde in contact dat de voorbumper van Schurings auto beschadigde, waardoor de #2-inschrijving feitelijk uit de strijd om het podium werd geslagen.

Ondertussen liet de "Mamba" onder alle baanomstandigheden een competitief tempo zien. Maro Engel kwam echter bij de laatste herstart vast te zitten achter de op een ronde gezette #30 WRT BMW van Amaury Cordeel, waardoor hij meteen drie seconden verloor op Preining.

Het daaropvolgende onderlinge gevecht met de Ferrari en de Schumacher CLRT Porsche kostte te veel tijd, waardoor de Lionspeed Porsche verderop kon ontsnappen.

Geen van de auto’s die vanaf de vijfde plaats naar beneden finishten, had het tempo om mee te dingen naar de overwinning. De #50 AF Corse Ferrari van Arthur Leclerc, Lilou Wadoux en Sean Gelael herstelde zich van een kleine schrik en licht contact met de vangrails op zaterdagavond om als vijfde te finishen, maar miste de ultieme slagkracht van zijn zusterauto.

Achter hen kwam de #46 WRT BMW van Dan Harper, Max Hesse en Valentino Rossi als zesde over de streep. De hele vloot BMW M4 GT3 Evo’s miste dit weekend dat laatste fractie aan snelheid.

Nadat de #46 zondagochtend tijdens de verplichte technische pitstops de leiding had gepakt, kon hij de positie niet verdedigen. De #98 Rowe BMW van Augusto Farfus, Jake Dennis en Raffaele Marciello eindigde als negende, terwijl de #32-auto van Kelvin van der Linde, Jordan Pepper en Charles Weerts uiteindelijk 12e werd nadat hij in de laatste ronde een probleem kreeg met olie en de stuurbekrachtigingspomp.

Tussen de BMW’s eindigde de #34 Walkenhorst Aston Martin van Jamie Day, Christian Krognes en Henrique Chaves als zevende. De race van de Aston eindigde bijna in een grote kettingbotsing in de eerste ronde, maar Day wist terug naar de pitstraat te strompelen.

Het team repareerde de Vantage zonder blijvende prestatietekorten, waardoor de auto vrijwel continu in de top tien kon rijden, ook al was zijn uiteindelijke tempo niet genoeg om de leiders uit te dagen.

Hoge uitval in de Pro-klasse

De "Mamba" eindigde als de enige vaandeldrager voor Mercedes-AMG, aangezien de twee andere Pro-inschrijvingen van het merk de afstand niet haalden. De #17 GetSpeed Mercedes van Maxime Martin, Maximilian Gotz en Fabian Schiller beleefde een nachtmerrieweekend dat al na slechts drieënhalf uur eindigde.

De problemen van de #17 begonnen in de kwalificatie, toen al zijn rondetijden werden geschrapt. Gedwongen om achteraan te starten, raakte de AMG verstrikt in het verkeer in het middenveld en kwam in contact met de #177 Mercedes, waardoor beide auto’s met terminale schade moesten opgeven.

Voorafgaand aan de crash had de #17 al straffen en een verplichte pitstop gekregen vanwege een defecte transponder.

De #3 Verstappen Racing Mercedes van Dani Juncadella, Chris Lulham en Jules Gounon reed solide in de kopgroep tot halverwege de race, toen een opstopping bij de ingang van de pitstraat het begin van het einde inluidde.

Een gestrande auto blokkeerde de pitingang, waardoor een file ontstond waarbij de #3 AMG achterop de #51 Ferrari botste. Het team haalde de auto vier uur later uit de race vanwege gevolgschade.

De #34 Walkenhorst-machine eindigde ook als de enige overgebleven Britse Pro-auto. De #7 Comtoyou Aston Martin van Mattia Drudi, Marco Sorensen en Nicki Thiim leek iets sterker totdat Thiim zondagochtend bij Raidillon spinde.

De Deen voerde in 2022 op exact dezelfde plek beroemd genoeg een spectaculaire 360-gradenspin uit na contact met Jules Gounon, maar deze keer stond het geluk niet aan zijn zijde: een zware impact maakte onmiddellijk een einde aan zijn race.

De #64 HRT Ford Mustang van Arjun Maini, Fabio Scherer en Thomas Drouet maakte ’s nachts indruk, leidde de race op een alternatieve strategie en handhaafde een solide plek in de top vijf.

De opmars van de Mustang werd ontspoord door twee opeenvolgende tegenslagen: eerst een stop-and-go-penalty van 60 seconden wegens te hard rijden onder FCY, drie uur later gevolgd door een terminale mechanische storing.

Het was ook een weekend om snel te vergeten voor McLaren, waarbij Garage 59 twee potentiële koplopers inschreef. De #59 van Joseph Loake, Dean MacDonald en Marvin Kirchhofer viel in het zevende uur uit met een defecte ophanging.

De zusterauto #58 van Thomas Fleming, Louis Prette en Oliver Goethe leidde de Gold Cup en koesterde ambities voor een algemeen podium tot kort na halverwege, toen Goethe de 720S GT3 Evo met zware schade aan de voorkant naar de pits bracht na een botsing met een Porsche. Het resulterende radiatorlek kostte het team 27 ronden aan reparaties.

Lamborghini beleefde een grondig teleurstellend weekend, aangezien de nieuwe Temerario GT3 nooit zijn ideale afstelling vond. De #96 Rutronik Lamborghini van Luca Engstler, Marco Mapelli en Patric Niederhauser kwam met drie ronden achterstand als 19e over de streep.

De #63 Grasser Lamborghini van Franck Perera, Maximilian Paul en Mirko Bortolotti zag zijn hoop in het zesde uur vervliegen toen de auto motorproblemen kreeg. Na urenlange uitgebreide reparaties voltooide het team een korte installatieronde voordat het de auto officieel uit de race haalde.

De enige Pro-Cup Audi R8 LMS GT3 Evo II haalde de finish ook niet. De #84 Eastalent Audi van Simon Reicher, Markus Winkelhock en Christopher Haase voerde een briljante strategie uit om de kampioenschapspunten na zes uur te maximaliseren, maar viel vervolgens meerdere ronden terug voordat Markus Winkelhock ’s nachts zwaar crashte bij het uitkomen van Blanchimont.

Klassewinnaars bij de 24 uur van Spa 2026

Pro-Cup: Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus) – P1

Gold-Cup: Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann) – P11

Silver-Cup: Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel) – P14

Bronze-Cup: Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall) – P10

Pro-Am-Cup: JMR-Corvette #0 (J. Ibrahim/A.B. Ibrahim/Love/Green) – P29