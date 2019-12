WTCR Sepang: Michelisz kampioen na zenuwslopende seizoensfinale

Na twee zenuwslopende races op het Sepang International Circuit moest de allerlaatste krachtmeting van het seizoen alsnog de doorslag geven in de titelstrijd. Michelisz had daarvoor al duidelijk de beste papieren in handen. De Hongaar mocht een voorsprong van tien punten verdedigen en startte bovendien vanaf pole-position. De opdracht was in theorie vrij simpel: zijn enige overgebleven rivaal Esteban Guerrieri in het zicht houden. Bij een zege van de Argentijn, moest Michelisz minimaal op het podium eindigen.

Dit scenario leek bij de start nog mijlenver weg, maar na slechts één bocht was het al werkelijkheid geworden. Guerrieri schoot namelijk als een bezetene uit de startblokken en pakte binnen mum van tijd te leiding. Doordat Mikel Azcona ook voorbij schoot aan Michelisz, hing de titel van de Hongaar toen al aan een zijden draadje. Dat draadje brak niet veel later, toen regenkoning Kristoffersson (die als 22ste was gestart) in de openingsronde P3 overnam van Michelisz.

Prachtige strijd tot malheur voor Guerrieri

Een eerste reddingsboei kwam er in de vorm van een safety car. Hierdoor kon Michelisz even op zijn positieven komen, hetgeen leek te werken. Na de herstart ontvouwde zich een scenario zoals dat voor een Hollywood-film nog zou worden afgeschoten: niet realistisch genoeg. Vier auto's - die van Guerrieri, Michelisz, Azcona en Kristoffersson - vochten rondenlang deur aan deur. Bij iedere inhaalactie verschoven de panelen in de virtuele stand. Op het ene moment had Michelisz de titel virtueel in handen, een fractie van een seconde later trok Guerrieri weer aan het langste eind.

De spanning steeg tot een kookpunt, totdat Guerrieri in contact kwam met Azcona en op het gras belandde. De auto van de Argentijn raakte daarbij beschadigd, waardoor hij - inclusief een pitstop - terugviel tot buiten de punten. Zijn titelaspiraties waren daarmee definitief om zeep, in rook opgegaan dus. Michelisz hoefde zodoende geen risico meer te nemen en besloot de laatste race van 2019 als vijfde. Het bleek ruimschoots genoeg voor de felbegeerde titel.

Na een late safety car ging Kristoffersson met winst aan de haal. In de laatste WTCR-race van Volkswagen als een fabrieksteam haalde hij zo een ongekend huzarenstukje uit door vanaf P22 te winnen. Azcona en Kevin Ceccon mochten voor de laatste keer dit jaar mee naar het podium. Voor de Nederlanders bleef een laat succesje uit. Nicky Catsburg werd bestraft voor het incident met Yvan Müller in race twee en mocht zodoende niet meedoen aan de laatste race. Niels Langeveld bleef steken op P20, terwijl Tom Coronel niet verder kwam dan P26.