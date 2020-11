WTCR presenteert kalender 2021, geen races in Nederland

Ook het WTCR werd in 2020 getroffen door het coronavirus. Van de oorspronkelijke kalender kwam weinig terecht door het longvirus en dus werd besloten om alleen op Europese circuits te racen. Vrijdag presenteerde de klasse de voorlopige kalender voor 2021 en daaruit blijkt de ambitie om een ‘normaler’ seizoen te draaien dan dit jaar het geval was. Het is dus geen verrassing dat er ook overzeese races gepland staan op de kalender.

Het WTCR-seizoen 2021 begint volgens de plannen van Eurosport Events, de promotor van de klasse, met een reeks Europese evenementen. Tussen 14 en 16 mei moet de jaargang afgetrapt worden met twee races op de Hungaroring, een week later gevolgd door twee wedstrijden op de Slovakiaring. Daarna volgen binnen Europa nog bezoeken aan de legendarische Nürburgring Nordschleife, het Portugese Vila Real en Motorland Aragon in Spanje. De laatste Europese ronde vindt plaats tussen 9 en 11 juli, daarna moeten de coureurs drie maanden wachten op de hervatting van het seizoen, die plaatsvindt op Inje Speedium in Zuid-Korea. De laatste twee ronden van het WTCR-seizoen moeten plaatsvinden op een nog onbekend circuit in China en op het stratencircuit van Macau. Net als in 2020 wordt er geen bezoek gebracht aan Nederland, nadat Zandvoort in 2018 en 2019 wél op de kalender stond.

De start van het seizoen vindt pas in mei plaats in de hoop dat er tegen die tijd zoveel mogelijk fans bij aanwezig kunnen zijn. Verder probeert de WTCR de kosten voor de deelnemende teams zoveel mogelijk te drukken. De races op de Hungaroring en de Slovakiaring vinden daarom een week na elkaar plaats, aangezien de circuits relatief dicht bij elkaar liggen. Een andere verandering om kosten te besparen is het inkorten van de weekenden. In 2020 vonden er tijdens enkele WTCR-evenementen nog drie races plaats, in 2021 wordt dat aantal teruggebracht tot twee.

Kalender WTCR 2021