WTCR schrapt Vila Real, werkt aan nieuwe kalender

In een eerder stadium moest het toerwagenkampioenschap al de seizoensopener op de Hungaroring en de daaropvolgende ronde op de Nürburgring Nordschleife van het programma halen. De oorspronkelijk derde ronde op de Slovakia Ring zou daarmee de seizoensopener worden. Promotor Francois Ribeiro heeft echter bekendgemaakt dat er op korte termijn een nieuwe kalender gepresenteerd wordt door de FIA. De herziene versie begint in augustus en loopt door tot november. De Portugese ronde zal niet terugkeren in het schema.

“We hebben alle begrip voor de beslissing om de WTCR-ronde in Vila Real af te gelasten”, zei Ribeiro. “We hebben geprobeerd om met de lokale organisator tot een oplossing te komen maar moesten erkennen dat de stad andere prioriteiten heeft in deze COVID-19 crisis. De spirit van dit evenement draaide om het Festa da Cidade, waarbij vele fans zich verzamelen in de straten van de stad. Eind juni zal er nog geen feestelijke sfeer hangen dus we hebben in samenspraak met de burgemeester besloten de 2020-editie af te schrijven en in 2021 sterker terug te komen. De herziene WTCR-kalender is gereed en wordt volgende week aan de FIA voorgelegd ter goedkeuring.”

De geschrapte races in Hongarije en Duitsland werden in eerste instantie gecompenseerd met extra races tijdens de weekends in Vila Real en de Salzburgring. Het is nog niet duidelijk of dit op het definitieve programma ook het geval zal zijn en in hoeverre de races in China, Zuid-Korea, Macau en Maleisië nog gaan plaatsvinden.

Met medewerking van Jamie Klein