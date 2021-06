 Bomvol weekend voor Tom Coronel op “mooiste circuit ter wereld”

“Het mooiste circuit van de wereld”, blikt Tom Coronel enthousiast vooruit op zijn bomvolle weekend. Op zaterdagochtend staan er voor het FIA WTCR twee races over drie ronden op de ruim 25 kilometer lange Nordschleife gepland. “Ook dit jaar is er weer een mooi en sterk veld met kampioenen als Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz, Yann Ehrlacher, Thed Björk en Yvan Muller, en natuurlijk ben ik blij dat mijn maatje ‘Huffy’, Rob Huff, weer terug is”, zegt Coronel. “Onze Audi is nieuw, we rijden de eerste twee raceweekeinden nog in camouflagekleuren, en ook de Hyundai is nieuw. Ik ben blij dat ik er ook dit jaar in de WTCR weer bij ben!”

Een paar uur na de WTCR-races, om 15.30 uur om precies te zijn, gaat de 24 uur van de Nürburgring van start. Coronel verschijnt er al voor de veertiende maal aan de start. Dit jaar racet hij met een Porsche Cayman GT4 CS van het Duitse G-Tech Competition. “We rijden in de Cup 3-klasse, waarin in totaal elf Porsche Caymans aan de start staan. Reken maar dat dat een leuke strijd wordt”, zegt Coronel. Hij rijdt samen met Jan Jaap van Roon, Maximilian Kurz en Alex Kroker. “Jan Jaap van Roon is met zijn bedrijf IreckonU ook partner in mijn WTCR-project. Hij heeft de afgelopen tijd aardig wat ervaring op de Nordschleife opgedaan en vroeg of ik samen met hem de 24-uursrace met de Porsche wilde rijden. Dat doe ik natuurlijk graag!”