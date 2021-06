Monteiro en Vernay openen WTCR-seizoen met zege op Nürburgring

In het voorprogramma van de 24 uur van de Nürburgring kwamen dit weekend ook de WTCR-coureurs weer in actie op de befaamde Nordschleife. Op het ruim 25 kilometer lange circuit werden zaterdag twee races van elk drie ronden verreden, die daarmee de start van het nieuwe seizoen markeerden.

Race 1

Bij de start van de eerste race was het Yvan Muller die namens Lynk & Co vanaf pole-position de leiding wist te pakken in de eerste bocht. Stalgenoot Yann Ehrlacher volgde op de tweede plek voor Gabriele Tarquini. Daarachter wist Santiago Urrutia aan het einde van het Grand Prix-circuit de vierde plek af te pakken van Tiago Monteiro, alvorens het hele veld voor het eerst de mistige Nordschleife opdraaide.

In de openingsronde wist Muller de koppositie vast te houden, maar in de tweede ronde was Tarquini duidelijk de snelste van de drie mannen vooraan, wat in Adenauer Forst tot een inhaalpoging leidde. De Italiaan tikte daarbij de auto van Ehrlacher in de rondte, maar die wist zijn Lynk & Co op fraaie wijze op te vangen. Ehrlacher kon echter niet voorkomen dat Tarquini de tweede plek overnam, waarna de Italiaan met behulp van een betere topsnelheid ook de leiding afpakte van Muller. Een foutje van de ervaren Italiaan in de laatste bocht bracht Muller echter weer terug aan de leiding bij het ingaan van de laatste ronde. De fout van Tarquini zorgde daarachter voor een kettingreactie: Urrutia sloeg in de aanval in de eerste bocht en ging samen met Tarquini wijd, waardoor Monteiro de lachende derde werd en dankbaar de tweede plek overnam.

Monteiro nam geen genoegen met zijn cadeautje en zette op de Nordschleife ook koers richting de eerste plek van Muller. De Fransman had op de ellenlange Döttinger Höhe geen antwoord op de topsnelheid van Monteiro’s Honda, die zo in de slotmeters de overwinning naar zich toe wist te trekken. Muller moest op een halve seconde achterstand genoegen nemen met de tweede plek. Urrutia maakte in de tweede Lynk & Co het podium compleet. Tom Coronel kwam als zevende aan de finish, waarmee hij niet alleen de beste Audi-coureur maar ook de beste privateer was.

Uitslag Race 1

Race 2

In de tweede race was het Nestor Girolami die van pole mocht vertrekken, maar de Argentijn moest in de eerste bocht al meteen een plekje prijsgeven aan Jean-Karl Vernay, die daarmee in zijn eerste race voor Hyundai meteen de leiding pakte. Girolami verloor vervolgens ook nog een plek aan Luca Engstler, die er daarmee een 1-2 van maakte voor Hyundai. Overigens kwam niet het hele veld heelhuids door de eerste bocht: Norbert Michelisz, Mikel Azcona en Andreas Bäckmann konden na een aanvaring meteen uitstappen.

In de eerste ronde wisten Vernay en Engstler meteen een gat te slaan naar Girolami, die geen antwoord had op de snelheid van de beide Hyundai’s. Engstler was de snellere van de twee stalgenoten vooraan, maar leek over de boordradio door zijn team te worden afgeremd. Met een minimaal verschil pakte Vernay daardoor de winst in zijn eerste raceweekend voor Hyundai. Een ontevreden Engstler kwam op drie tienden achterstand als tweede over de eindstreep.

Twaalf seconden achter de beide Hyundai’s maakte Girolami het podium compleet namens Honda. Attila Tassi kwam knap als vierde aan de finish, nadat hij de race als dertiende had moeten starten. Urrutia maakte de top vijf compleet. Tom Coronel eindigde de race net buiten de top tien. Na een foutje op de Nordschleife moest de Nederlander genoegen nemen met een elfde plaats. Het moment van de race kwam echter op naam van zijn Audi-stalgenoot Frederic Vervisch: met ruim 200 kilometer per uur op de teller kwam de Audi in de eerste ronde op het gras terecht aan het einde van de Döttinger Höhe. Het leidde wonder boven wonder niet tot een crash, al moest Vervisch zijn RS 3 LMS niet veel later alsnog met technische problemen langs de kant van de baan parkeren.

Uitslag Race 2

Na het openingsweekend heeft Vernay met 39 punten de leiding in het kampioenschap voor Monteiro en Girolami, die allebei op 33 punten staan. Op 26 en 27 juni staat op het Portugese Estoril het volgende WTCR-weekend op het programma.