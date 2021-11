Racelegende Tarquini hangt helm aan de wilgen

De 59-jarige Tarquini maakte vandaag in Adria aan de vooravond van de voorlaatste WTCR-ronde van het seizoen bekend de sport te verlaten. De Italiaan staat vooral bekend om zijn prestaties in de toerwagens, met onder meer titels in het Britse, Europese en wereldkampioenschap, maar stond ook aan de start van 38 Formule 1 Grands Prix en de 24 uur van Le Mans. “Ik ben verdrietig, na een lange loopbaan die nooit ten einde leek te komen. Alles in het leven heeft een begin en een eind. Ik ben oud genoeg om dat in te zien. Het was belangrijk voor mij om deze beslissing tijdens mijn thuisrace in Italië wereldkundig te maken. Dit is het juiste moment.”

Hyundai-teambaas Andrea Adamo, waarmee Tarquini al vele jaren samenwerkt, zei: “Het is onmogelijk om onder woorden te brengen hoeveel Gabriele heeft betekent voor Hyundai Motorsport Customer Racing. Hij zal zeker gemist worden. Voor mij persoonlijk is het lastig om mijn passie en mijn werk los van elkaar te zien. Het zal gek zijn om hem niet meer op het circuit te zien.”